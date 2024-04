Jméno jazzového a swingového zpěváka Ládi Kerndla je spojeno nejen s jeho hudebními úspěchy, ale pro mladší zejména s jeho dcerou, popovou zpěvačkou Terezou. Vlastním jménem Vladimír Kerndl má za sebou těžké období. Povedlo se mu ale, jak se říká, utéct hrobníkovi z lopaty. Co dnes dělá?

Laďa je jeho umělecké jméno. Narodil se jen několik dní po oficiálním konci války, 16. května 1945 a s hudbou byl spojený už od malička. Vystudoval střední strojní průmyslovku, pak se ale věnoval už jen hudbě. Jezdil na čundry, kromě klavíru, houslí a kytary hrál trampské písničky.

Zakládá si na svém moravském původu. Takže přestože jeho umělecké jméno je Láďa, musí se vyslovovat krátce, „Laďa“.

Hudební začátky

V sedmnácti letech zpíval a hrál na kytaru v recitálu Ljuby Hermanové v divadle Večerní Brno a poté se objevil v několik kapelách, jejichž doménou byla taneční hudba. Vystudoval ještě hru na klavír a v roce 1960 založil hudební skupinu Tomahawk, poté zpíval v Termitech nebo v Kapele Leona Slezáka. Až pak se vrhl na sólovou dráhu s tím, co miloval nejvíce – swingem!

Jeho celoživotní doménou se ale staly americké evergreeny 40. až 60. let, které zpíval v originále.

Podívejte se třeba na tento:

Zdroj: Youtube

Život na vlnách

Pamětníci vědí, že velmi dlouho, pětadvacet let, zpíval na hrál na bubny na zaoceánských výletních lodích většinou velkých amerických a skandinávských společností. Celkem navštívil 160 zemí světa.

Do tehdejšího Československa měl však vstup povolen a každý rok se domů vracel a příležitostně hrál s orchestrem Gustava Broma.

Dokonce se mu přezdívalo český Sinatra. Je jasné, že za časů, které zde v té době panovaly, musela ale velmi populární zpěvák, kterého však doma skoro nikdo neznal, platit. V době, kdy byl u nás běžný plat 2000 korun, on vydělával 50 tisíc, z nichž musel velkou část ale odevzdávat Pragokoncertu. Samozřejmě musel také pravidelně informovat StB. Taková byla cena za to, že mohl domů.

„Jednou si odpovědný úředník poručil, že mu máme přivézt nejnovější model televize Sony s velkou obrazovkou. Tenkrát byly televizory velké, těžké krabice, my ji navíc museli do Československa propašovat, aby se nemuselo platit clo. Samozřejmě to musel být dárek,“ píše Kerndl ve vzpomínkách.

Smrtelná nemoc ho vyřadila ze života

Pak ale onemocněl rakovinou hrtanu a pravé mandle, a to ho na několik let vyřadilo z pódií i běžného provozu. „Absolvoval jsem 28 ozáření a 9 měsíců chemoterapie a ke konci terapie jsem za jeden měsíc shodil 32 kilo a dávali mi už jen dva dny života. Lékaři zavolali moji ženu a celou rodinu, ať se přijdou rozloučit, že končím… A moje dcera Terezka měla osm let, a když stála u mé postele, tak jsem si řekl, že bych ji moc rád doprovodil k oltáři.“

Nemoc díky houževnatosti překonal. Ze dvou dnů života se stala další desetiletí, přestože málem zemřel, mimo jiné na podvýživu, protože měsíc nemohl nic jíst. „Během těch posledních dvou dnů jsem překonal odpor polykacího systému a spolkl jsem kousek loupáčku a potom další. A díky tomu, že jsem to spolknul, tak jsem následně velmi pomalu začal přijímat potravu a tekutiny,“ vzpomíná dnes už s úsměvem.

O všem později napsal autobiografickou knihu Moře, přístavy a lásky. Tam otevřeně mluví o své těžké, smrtelné nemoci, stejně jako v dokumentu Tmavomodré blues z cyklu Diagnóza, který natočil pro Českou televizi, nebo v knize Láďa Kerndl: Kariéra na druhý dech, ve spolupráci s Petrem Mackem.

Comeback

Po nemoci ale v sobě našel sílu se k vystupování vrátit a od roku 1995 jeho popularita a sláva stoupaly, objevoval se na televizní obrazovce, vydával svou hudbu a jeho písně se hrály ve většině rádií. Jeho doménou byly zejména americké nestárnoucí písně a současný jazz.

Na své působení na mořích zavzpomínal i ve filmovém debutu Ostrov Svaté Heleny, který je volně inspirován jeho životem.

V Show Jana Krause se Láďa Kerndl objevil před devíti lety:

Zdroj: Youtube

Poté, co se Láďovu Kerndlovi doslova podařilo utéct hrobníkovi z lopaty, je zcela fit a užívá si života i přesto, že je mu už 78 let. Žije s rodinou v Žernovníku na Blanensku, kde zrekonstruoval 250 let starý statek. Z něj je dneska luxusní domov s bazénem, vinným sklípkem, jazzovým klubem i muzeem se vzpomínkami.

Na zámku Letovice je mu dokonce věnována jedna expozice – stálá výstava. Je spokojený a fit.

Zdroje: www.super.cz, www.krajskelisty.cz, www.csfd.cz, cs.wikipedia.org/wiki/Laďa_Kerndl