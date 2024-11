Externí autor 1. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Známe ho jako Drtikola z oblíbeného filmu Prázdniny pod psa. Herec Vladimír Kratina má za sebou velmi bouřlivá období, ať už se to týká nejen jeho profese, ale také vztahů. Jeho první žena s dcerou ho opustila, naštěstí má další dvě, které mu dělají radost dodnes. A jsou krásné jako obrázek.

Když v Československu panoval ještě minulý režim, byl to právě Vladimír Kratina, který platil za jednoho z nejvyhledávanějších herců. Ostatně není se čemu divit, byl velmi pohledný, švihák lázeňský a charisma mu také nechybělo.

Milovalo ho hlavně ženské publikum u televizních obrazovek a s tím se samozřejmě nesla značná popularita a s popularitou zase velmi vysoké sebevědomí. A právě na to jednoho dne Kratina doplatil.

Tedy alespoň tuto verzi příběhu interpretují některá média, později si řekneme, co k tomu uvedl samotný aktér celé záležitosti. Tehdy se mělo stát to, že Kratina se svým spolužákem hojně popíjeli v jedné vinárně a posléze posíleni alkoholem strhnout vlajku Sovětského svazu z divadelního studia DAMU. Posléze ho policisté odvezli na Ruzyň za hanobení.

Hanobení Sovětského svazu

Herec k tomu říká toto: „To je nepřesný. Nebylo to hanobení, protože vyloženě o vlajku nešlo. Se spolužákem jsme seděli v Makarské vinárně, vypili jsme dost chorvatského červeného vína a šli jsme na kolej v Hradební ulici. Bylo to kolem 8. května 1971, šli jsme kolem našeho školního divadla Disk, na zemi ležela rudá vlajka, která spadla z výzdoby.”

Kratina pokračuje s tím, že jeho spolužák se pak vydal jiným směrem a on šel dál sám, s vlajkou v ruce. „A když jelo policejní auto, zahodil jsem ji. Oni mě viděli, zastavili, vzali vlajku a mě. Dali mě do separace, byly svátky, tak jsem tam s dalšími třiceti lidmi tvrdl tři dny. Prokurátorka mi dala paragraf 202 výtržnictví, na to bylo osmnáct měsíců v kriminále,” popsal dávný nemilý zážitek herec.

Pobyt ve vězení byl pro Kratinu peklem na zemi, ale naštěstí se díky svému profesorovi Otovi Skleničkovi dostal na svobodu dříve. Na svobodu ho pustil Ludvík Svoboda, tehdejší prezident, který nešťastnému mladíkovi udělil milost.

Mohl dál hrát, i když byl ve vězení

Jeden by čekal, že za takový počin se už v televizi ani divadle neukáže, ale stal se velký zázrak. Asi i samotní soudruzi si uvědomili, co je to za výjimečného člověka, a tak Kratina mohl naskočit zpět do jeho dobře rozjetého hereckého vlaku.

Jeho první velkou láskou se stala loutkoherečka Šimona Součková. Dokonce došlo i na svatbu a manželům se narodila dcerka Marie. Bohužel vztah nefungoval, a tak přišel rozvod, co více, Součková se znovu zamilovala a za novým vztahem emigrovala do Francie, kam odvezla i jejich společnou dcerku.

Kratina samozřejmě z očividných důvodů do země galského kohouta nemohl, a tak se s Marií nevídal. Co víme, je to, že z něj Marie udělala dědečka, když se jí narodil syn.

Co se týká žen, o ty ale rozhodně nouzi neměl. Čerstvě nabytá svoboda vehnala bouřlivákovi Kratinovi vítr do vlasů a jeho vlající lokny okouzlily například Zoru Jandovou nebo Marthu Elefteriadu. Pak ale potkal zdravotní sestřičku Jitku a zase byla ruka v rukávě. Svatba proběhla v roce 1992 a mají dvě krásné dcery.

Rozvod kam se podíváš

Mladší se jmenuje Sofie a starší Dominika. A byla to právě Dominika, která se před nějakou dobou tak trochu nešťastně proslavila. Byla to totiž ona, kdo stál za krachem manželství někdejší účastnice Miss a moderátorky TV Nova Ivety Lutovské a podnikatele Jaroslva Víta.

Vášeň mezi Vítem a Kratinovou však byla silnější, že neunikla ani papparazzi v Peci pod Sněžkou, kde je nachytali in flagranti. A skandál byl na světě.

Dominika se zkrátka skutečně potatila, je vidět, že její láska hory přenáší, a to i Sněžku, která je nevyšší v Česku. Ona sama se totiž v roce 2018 provdala za Jiřího Pokorného, se kterým má syna Tobiase.

Jak vypadají dcery Vladimíra Kratiny se můžete podívat v naší galerii.

Zdroje: prozeny.cz, super.cz, zeny.iprima.cz