Herec Vladimír Kratina si prošel velmi ošklivým rozvodem a na ženy proto na dluhá léta zanevřel. Z jeho staromládeneckého života ho vysvobodila až jeho současná manželka Jitka.

Již během studií poznal Vladimír Kratina loutkoherečku Šimonu Součkovou, se kterou se po dokončení školy také oženil. Dvojici se poté narodila dcera Marie, jejich soužití ale nebylo příliš šťastné. Šimona nakonec svého muže i s dcerou opustila. To ale nebylo to nejhorší, co mělo přijít.

Krátce po rozvodu si totiž hercova exmanželka našla nového partnera a i s malou Maruškou emigrovali do Francie. Vzhledem k tomu, jak se minulý režim stavěl k těm, kdo opustili vlast a vydali se do ciziny, poté Vladimír Kratina dceru neviděl deset let.

„Přiznám se, že jsem přemýšlel i tom, že bych také emigroval, abych mohl být s ní. Také si ale vybavuji moment, kvůli němuž jsem se nakonec rozhodl zůstat doma. Byli jsme s divadlem na zájezdě v Západním Německu a po představení zašli na pivo. Když jsem se pak vracel tím cizím městem zpátky na hotel, díval jsem se do oken, která jedno po druhém postupně zhasínala. V tom jsem si řekl: ‚Ty vole, až ráno kolegové odjedou, co tady budeš dělat? Vždyť tu nebudeš mít jediného kamaráda.‘ A to rozhodlo,” popsal po letech pro web Prima Ženy.

Po rozvodu na ženy zanevřel

Po tomto zklamání se poměrně dlouhou dobu do nového vztahu Vladimír Kratina nehrnul. Žil sám, užíval si staromládenecký život a světské radovánky.

„Nebyla to úplně špatná doba. Pochopitelně jsem měl nějaký vztahy, ale naučil sem se, že to okřídlený „sám si vařím, sám si peru, že se na to nevys*ru“, neplatí. Odboural jsem to, klidně vařím, a kdybych se soustředil, tak si i vyperu a vyžehlím. Takže jsem se stal naprosto soběstačným," zavzpomínal herec na období, kdy byl single, pro web Proženy.cz.

Před samotou ho nakonec zachránilo to, že potkal zdravotní sestřičku Jitku, do které se zamiloval. Jejich vztah se vyvíjel, až nakonec dospěl k veselce.

Manželka mu dala další dvě dcery

V roce 1992 vstoupil herec do chomoutu podruhé a tentokrát měl ve volbě manželky šťastnější ruku, protože spolu žijí dodnes. Narodily se mu poté další dvě dcery, Dominika a Sofie. Že se ani napotřetí nedočkal mužského potomka, ho prý vůbec netrápí.

„Nejsem mužský šovinista. Vždycky jsem si přál jediné, aby holky byly zdravé a aby z nich nebyly pecky. A to se naštěstí vždycky splnilo,” přiznal pyšný otec.

K rodičovství mají ale s manželkou každý trochu jiný přístup, což mezi nimi v minulosti vyvolávalo drobné třenice.

Na výchově se s manželkou občas neshodli

„Moje milovaná má tendenci vyžadovat autoritu z pozice matky, kdežto já jsem se v odborný literatuře dočetl, že osobnost člověka se vytváří hlavně v prenatální fázi a do tří let života, pak už se to jenom dolaďuje. Čili já jsem přistupoval k výchově tak, že od tří let už jsem jenom sledoval, co tam teda je uloženo, a jenom to lehce korigoval," vysvětlil Vladimír Kratina.

Na své dcery je herec nyní velmi pyšný. Kromě toho přiznal, že často se v nich doslova vidí a uvědomuje si, co vše mají společného.

„Hlavně je mám moc rád, jsou bezvadný. Asi jako všichni jsou napůl namíchané. Když si třeba jedna dcera stěžuje, že maminka je hrozná, neuvědomuje si, že se chová mnohdy jako ona. Myslím, že se ukazuje, že ta moje metoda taky měla svoje opodstatnění: uvědomují si, že v životě je důležitý být tolerantní a zachovávat klid. Nevyvádět a nemyslet si, že pravda je jenom jedna," svěřil se sympatický umělec.

