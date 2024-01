Dvaaosmdesátiletý Vladimír Mečiar, prominentní slovenský politik, vstoupil do dějin politiky zejména svými silovými řešeními a kontroverzním vedením země v letech 1992–1998. Jeho výrazný vliv na slovenskou politickou scénu z něj dělá zajímavý objekt dosud. Jak dnes Vladimír Mečiar vypadá a co dělá?

Podívejme se na tuto politickou ikonu dnes. Pravdou je, že byste tohoto výrazného politika asi ani nepoznali. Na rozhovor s ním ke 30. výročí vzniku samostatného Slovenska se podívejte zde:

Mečiarovo mládí a nástup do politiky

Mečiar se narodil 26. července 1942 ve Zvolenu a do politiky vstoupil již v 60. letech jako komunista. Jenže pro svůj nesouhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 byl z KSČ vyloučen, aby se znovu s pompou objevil před rozdělením Československa. V roce 1990 byl jmenován ministrem vnitra. Jeho domovskou stranou byla VPN (Verejnosť proti násiliu) a později založil HZDS (Hnutie za demokratické Slovensko), které v roce 1992 zvítězilo ve volbách. Mečiar tak v témže roce spolu s Václavem Klausem dojednal rozdělení Československa. Jeho autoritářský přístup a netransparentní vládnutí přispělo k pozdnímu vstupu Slovenska do NATO o pět let později ve srovnání s Českem.

Mečiarismus a politická divize

Mečiar se stal prvním premiérem samostatného Slovenska, ale jeho styl vlády, známý jako mečiarismus, brzy vyvolal kontroverze.

Mečiarův autoritativní přístup k moci a hrubé vyjadřování se staly charakteristickými rysy jeho vlády. Stejně tak jsou s tímto obdobím neodmyslitelně spojeny i velké politické kauzy, jako únos syna prezidenta Michala Kováče a tzv. Mečiarovy amnestie, které vyvolaly negativní reakce jak doma, tak v zahraničí. V roce 2017 započala debata o zrušení Mečiarových amnestií, které zajistily beztrestnost v souvislosti s politicky motivovanými událostmi, jako byl právě již zmíněný únos prezidentova syna. Nakonec byly amnestie zrušeny v roce 2017, ale Mečiarovi se vyhnulo trestnímu stíhání kvůli promlčení.

Mečiarova vláda se stala symbolem politických třenic a kontroverzí. Silová řešení, osobní útoky na novináře a oponenty a divoká privatizace vedly ke ztrátě důvěry. Období představovalo nejen rozdělení společnosti, ale i vyvolávalo otázky kolem Mečiarova majetku, např. vlastnictví vily Elektra v Trenčianských Teplicích.

Politický konec a následné pokusy o návrat

V důsledku politických kauz a volební porážky v roce 1998 přišel Mečiar o pozici premiéra. I přesto se pokusil znovu získat moc, ale jeho strana LS-HZDS se po volebních neúspěších v letech 2002, 2004 a 2010 stáhla z politické scény.

Po odchodu z aktivní politiky v roce 2013 se Mečiar stáhl na svůj statek v Dolnej Porube a do vily v Trenčianských Teplicích. Ale na politiku rozhodně nezapomněl.

Jeho návrat do politiky v roce 2019 s novou stranou Slovenská liga však nebyl úspěšný. Je dnes vnímán především jako bývalý politik a dědeček žijící klidným životem v důchodu. Ostatně, jako dědeček už nyní i vypadá.

close info TASR / Profimedia zoom_in Na Župním náměstí v Bratislavě se konala vzpomínková akce u příležitosti 30. výročí ústavního zániku České a Slovenské Federativní Republiky (ČSFR), 25. listopadu 2022.

Politika je však stále jeho vášeň. Ještě před pár lety se Vladimír Mečiar věnoval komentování politických událostí na rádiu Slobodný Vysielač. I přes svou bouřlivou politickou kariéru zůstává kontroverzní postavou, jejíž odkaz na slovenskou politiku zasáhl do nejhlubších struktur společnosti.

