Vladimír Menšík byl bavič. Žil naplno, neznal míru, a to ani na pohřbu, kde se nezdráhal bavit pozůstalé. Míru bohužel neznal nejen v tom dobrém slova smyslu, díky čemuž máme dnes nepřeberné množství filmů s tímto skvělým hercem. Neznal ji ani u alkoholu. A jednou se kvůli tomu stal pořádný trapas.

Legendární herec miloval život a hodlal jej žít naplno. Bohužel se jeho styl bytí ne úplně slučoval s tím, že by tu chtěl být dlouho. Kouřil už od svých sedmi let, což přerostli v to, že v dospělosti byl schopný vykouřit i osmdesát cigaret denně. „Kouřil jsem americké cigarety v domnění, že jsou zdravější. Nebýt nemocný, tak bych kouřil pořád,“ prozradil dávno před lety v jednom televizním rozhovoru.

K jeho nevalnému životnímu stylu přibylo ještě průduškové astma, kterým trpěl už od střední školy. Z toho důvodu měl pak i osobní lékařku, která s ním jezdila po natáčeních po celém Československu. To, že herec zdravotně strádá, mohli ostatně pozorovat všichni takřka „v přímém přenosu“. Herec měl problémy s dýcháním a v mnohých filmových scénách je to i vidět. Nestačí se ani nadechnout a neustále vykládá, vykládá a vykládá. Občas je slyšet i chrapot a sípání.

„Tak jako si někdo přeje mít chatu, auto nebo milou a málomluvnou ženu, přál jsem si od jisté doby přestat pít. Ovšem na druhé straně jsem si dost dobře nedovedl představit, že bych při tom nepil…” píše Menšík v autobiografické knize s příhodným názvem Alkohol. Herec se s tímto démonem potýkal velmi dlouho, a dokonce u něj nastaly i světlejší chvilky, kdy si řekl, že by pít přestal.

Zapálil si cigaretu přímo na ošetřovně u doktora

„Dnes a denně jsem si namlouval, že když si řeknu DOST!, přestanu pít. Byl jsem tedy jaksi stále načasován, jenom doba se mi pokaždé zdála málo příhodná…“ pokračuje s „omlouváním“ své lásky k alkoholu herec, který odůvodnil své odkládání abstinence různými svátky a narozeninami. Ty se samozřejmě bez lahodného lihového moku nemohly obejít.

Zážitky s hercem měl i doktor Miroslav Plzák. Ten byl něco jako důvěrný znalec duší českých umělců. „Poté co si vpíchl antiastmatikum, vstal, roztáhl paže, zhluboka se nadechl a s ulehčením prohlásil: ,Tak to mám zase za sebou!‘ Pak vytáhl krabičku cigaret a hned si jednu zapálil… Nebylo vůbec myslitelné mu to zakázat, třebaže si zapálil na ošetřovně, kde byl přísný zákaz kouření,“ popsal “léčení” Vladimíra Menšíka.

Menšík nerespektoval ani natáčení. Vždy na něj přijel, podal skvělý výkon a odjel na další. Nicméně jednou se jeho láska k alkoholu proměnila v pořádný průšvih. Tomu se dnes všichni samozřejmě už zasmějí, ale tehdy museli jeden hercův neplánovaný a velice spontánní počin ze snímku vystřihnout.

Václav Vorlíček poznal, že není v pořádku

Když se natáčela oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku, Menšík a jeho kolega Vítězslav Jandák nebyli nikde k nalezení. Oba dva ve finále našli na místě natáčení, ale režisér Václav Vorlíček popsal, že i tak se mu něco nezdálo: „Když jsme dorazili na místo, seděl na zemi a předstíral, že je úplně v pořádku a čeká na nás. Četl si noviny.”

Menšík očividně v pořádku nebyl a podle Vorlíčka mu muselo něco z oněch novin uvíznout v hlavě, protože když se natáčela závěrečná scéna a všichni měli zakřičet: „Ať žije Popelka!”, Menšík se, jak jen to v jeho případě šlo, z plných plic nadechl a zahulákal: „Preverte Bangladéš!”

