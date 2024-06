close info Se svolením České televize

Externí autor 5. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

O Vladimíru Menšíkovi bylo všude známo, že je to veselá kopa. Když se někde naskytla příležitost si z někoho udělat takzvaně “dobrý den”, nebyl by to Menšík, aby toho nevyužil. Jenom co se týká seriálu Arabela, by se našlo spousta veselých příhod. O jedné si teď povíme.

Oblíbený seriál Arabela se na televizních obrazovkách objevil už v roce 1980. Duo Václav Vorlíček a Miloš Macourek vymyslelo pro diváky příběh o lidském i pohádkovém světě v jednom. Pan Majer, který se živí jako vypravěč pohádek jednoho dne zazvoní na zvoneček. Není to samozřejmě ale jen tak. Co se mnohdy v pohádkách zvonečkem končí, v Arabele právě začíná. Diváci jsou tak svědky propojení světa kouzel s tím naším světem, obyčejným. Můžeme tedy sledovat různé lapálie, které si vymýšlí zlý kouzelník 2. kategorie Rumburak, ale samozřejmě zde nechybí i strana dobra v čele s králem Hyacintem, který má dvě krásné dcery Arabelu a Xénii. Protože se jedná o pohádkový svět, nemůžou v seriálu chybět postavy, které jsme v těchto příbězích zvyklí vídat. A co by to bylo za pohádku bez trpaslíků? Nicméně tyto postavy si Československá televize musela vypůjčit od amerického studia Walta Disneyho. A udělala to bez licence. Problémy ale naštěstí nenastaly, a tak se trpaslíci v čele s Jiřím Krytinářem a Aťkou Janouškovou mohli vydat vstříc různým dobrodružstvím. A že si jich s Vladimírem Menšíkem užili. close Magazín Bojovník Vladimír Menšík: Injekce mezi představeními mu pomáhaly hrát dál gallery 15 Jednoho natáčecího dne měla tahle skupinka minilidí přejít s krumpáči na ramenou po kmeni stromu. Jako první šla Aťka Janoušková, které se ale smekla noha, což mělo za následek, že všichni, kteří šli za ní, spadli dolů a celá scéna se musela přetočit. Na popud Vladimíra Menšíka, který vše pozoroval zpovzdálí, navrhl Václavu Vorlíčkovi, aby jako první šel Jiří Krytinář. Vorlíček ho poslech a scénu se natočit podařilo. Trpaslíky opil úplně namol Menšík měl z celé věci takovou radost, že se rozhodl to s trpaslíky řádně oslavit. Kromě toho, že se o něm vědělo, že je to věčný šprýmař, byl také velkým milovníkem alkoholu. A tak když se rozhodl slavit, sklenka něčeho dobrého u toho nemohla chybět. Jenže tenhle nadšený pijan měl rozhodně míru jinde než o metr menší kolegové. Tak se stalo, že své trpasličí kolegy opil úplně namol. close Magazín Obří trapas při natáčení Popelky. To, co vykřikoval opilý Menšík v závěrečné scéně, museli vystřihnout! gallery 4 Recepční zůstala stát jako opařená I když byl v tomto slova smyslu Menšík pěkný raubíř, nepostrádal zároveň smysl pro zodpovědnost, tudíž se rozhodl, že své poněkud společensky unavené kamarády odveze na hotel. To se také stalo, nicméně když přijeli na místo, recepční se zhrozila z toho, co viděla. Protože trpaslíci nebyli schopní se udržet na nohou, natož chodit, musel je Menšík po jednom do hotelu odnosit v podpaží. Šokovaná recepční si navíc myslela, že to jsou děti, které Menšík do hotelu dovezl. Ten ji rychle vyvedl z omylu, ale stejně tak rychle se také poroučel pryč. Co se s herci dělo dál, tak už ví jen samotná recepční. Zdroje: tvguru.cz, csfd.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor