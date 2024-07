Externí autor 27. 7. 2024 clock 4 minuty gallery

Tomuto herci se jižní Morava stala osudnou. Jeho život tam započal a jeho život tam i skončil. Byla to neuvěřitelná herecká kapacita, diváci tohoto umělce naprosto milovali. On ale miloval hlavně světské neřesti, které se mu staly později osudnými. Poznáte, kdo je na staré svatební fotografii?

Tento slavný rodák z moravských Ivančic je jedním z našich nejlepších herců všech dob. Už jako malý kluk se motal všude, kde bylo rušno a zábava. Miloval poutě, hody, do cirkusu a vyřádit se chodil do hudebního souboru Adolfa Pištěláka.

Z Brněnských strojíren rovnou na JAMU

Tohle bouření se ovšem nezamlouvalo jeho rodičům, ze synka chtěli mít vystudovaného a zajištěného člověka, a tak se musel vydat na průmyslovou školu, aby později pracoval v Brněnských strojírnách.

Volání umění ale bylo stále silné, tak se rozhodl přihlásit se na JAMU. Tam se mu podařilo dostat až napodruhé, nicméně školu úspěšně dostudoval a po ní získal umístěnku do Vesnického divadla.

Tam ho objevil E. F. Burian a mladý bouřlivák měl konečně možnost předvést svůj talent v plné kráse. Tančil, zpíval i recitoval. Naplněn konečně tím, co dělá, ale pořád toužil po něčem víc. Lákal ho svět filmu.

Před kameru se poprvé postavil v roce 1949 ve filmu s příhodným názvem – Velká příležitost. Ve filmovém světě se mu zalíbilo, výrazněji na sebe strhl pozornost, když si zahrál italského mechanika v Radokově filmu Dědeček automobil. Pro co se ovšem tento nadějný umělec nadchl, jiným drásalo nervy.

Sbohem divadlo, vítej filme

Jeho objevitel E. F. Burian film nesnášel, tak se jejich cesty rozešly. Herec se pak ve svém životě na prkna, která znamenají svět, vracel už jen sporadicky. Kde si zavřel ale jedny dveře, druhé se mu otevřely. Svět filmu byl pro něj jako stvořený, dokázal zahrát téměř jakoukoliv postavu.

Pamatovat si ho můžete z nezapomenutelných rolí barmana v Limonádovém Joeovi, policajta v Bílé paní, inženýra Čerta ve Vraždě ing. Čerta, školníka ve filmu Až přijde kocour, Jořky Pyřka ve Všech dobrých rodácích nebo žárlivého milence odsouzené vražedkyně ve snímku Václava Vorlíčka – Pane, vy jste vdova!

V 70. letech se ale už v jeho hereckém repertoáru nacházely už především komedie. Do téměř nekonečného seznamu všech filmů, které natočil, se také často objevují pohádky a různé seriály. Diváci ho zkrátka milovali a on miloval je. Co také ovšem miloval byly ženy, alkohol a cigarety.

Traduje se, že kouřil už jako malý kluk od sedmi let a v jistém období dokonce prý byl schopný vykouřit i čtyři krabičky cigaret denně. Do toho ještě pil, tudíž to nemohlo skončit jinak než léčením. Kromě závislosti ovšem tento herec trpěl ještě astmatem. Protože se nehodlal ani po opuštění ústavu svých neřestí vzdát, musela s ním všude, kam jel, jet i injekční stříkačka. Kolikrát si antiastmatika píchal přímo na place.

Vystupoval ještě dva dny před svou smrtí

Jeho první žena Věra se s ním kvůli tomuto bohémskému stylu života rozvedla. Jeho druhou ženou byla zpěvačka a tanečnice Olga Strnadová. Dohromady má tento umělec čtyři děti. Petra, Vladimíru, Jana a Martinu. Martina se jako jediná vydala po vzoru otce na uměleckou dráhu, je herečka a věnuje se také dabingu.

Jeho nespoutaný životní styl mu dával dost zabrat, ale i přesto mu to nezabránilo, aby lidi bavil, hrál a vystupoval až do svých posledních dní. Dva dny před svou smrtí se mu udělalo doopravdy zle, ale i tak se rozhodl vystoupit v pořadu Abeceda. Už víte, o koho jde? Asi vám neuniklo, že onou hereckou legendo je Vladimír Menšík.

Nezapomenutelný Vladimír Menšík zemřel na prasklý žaludeční vřed a následné krvácení do břicha 29. května 1988.

