Vladimir Putin očima astrologů: Co o jeho narušené osobnosti říkají hvězdy?

Vladimir Putin

Osobní magnetismus, vysoké pracovní nasazení, ale také tajnůstkářství, snaha o manipulaci druhých a neukojitelná touha po moci. Tyto vlastnosti shodně zmiňovaly výklady osobního horoskopu Vladimira Putina ještě předtím, než se před světem plně vybarvil. Co dalšího o jeho povaze mohou astrologové vyčíst?

Vladimir Putin se narodil 7. října roku 1952, a jeho Slunce tedy spadá do znamení Vah. Ačkoli jsou Váhy znamením mírumilovným a nakloněným kompromisu, v Putinově případě je to s nimi trochu komplikovanější. V těsné blízkosti Slunce totiž stojí planety Saturn, Merkur a Neptun a tohle celé stelium spadá do tajemného 12. Domu. Ten podle americké astroložky Redy Wigle souvisí s karmou, skrytými nepřáteli a introverzí, která přerůstá až v izolaci.

Zmatek v myšlení

Člověk se silně obsazeným 12. Domem prý mívá tendenci zasvětit svůj život nějakému vyššímu cíli – náboženskému či ideologickému, přičemž ale bývá odtržen od reality. V případě Putina je ztráta kontaktu s reálným světem o to silnější, že Merkur symbolizující rozum a myšlení je v těsné konjunkci s planetou Neptun, kterou astrologové spojují s fantazií, iracionalitou až zmatkem. Jinými slovy, ruský prezident žije ve vlastním světě, v němž není moc logiky, a ještě do něho nikomu nedá nahlédnout. Nikdo netuší, co se mu odehrává v hlavě, což ho činí nepředvídatelným.

Planeta Neptun symbolizuje iracionalitu a fantazii.Zdroj: Profimedia.cz

Každý prvek horoskopu má podle Redy Wigle určitý potenciál a záleží na člověku, jak ho využije. "Neptun je symbolem božského potenciálu, univerzální lásky a kosmického vědomí. Zní to úchvatně, že? V ideálním případě ano, ale na temné straně, na dně oceánu Neptunu leží podvod, dezinformace, propaganda, únik ze závislosti a naprosté zapomnění," píše astroložka.

Putin se s touto konstalací mohl stát dobročinným mnichem nebo úspěšným vypravěčem fantazijních příběhů. Ale vybral si cestu moci.

Narušené ego

Při posuzování kariéry a společenského postavení astrologové zkoumají tzv. Střed nebes, vypočítaný z přesného času narození a označovaný jako MC. Putinovo MC leží v ambiciózním znamení Lva a v jeho těsné blízkosti se nachází mocichtivé Pluto. "Toto postavení spolu s dalšími aspekty naznačuje, že je posedlý mocí a nezná hranice. Domnívá se, že je k vládnutí předurčen," uvádí tým astrologů na webu Astrotheme.com.

Putin chce být vnímán jako atraktivní muž.Zdroj: Profimedia.cz

Oblasti ega dominuje možná trochu překvapivě Venuše. Takto postavenou ji prý vídáme u modelek a vůbec u lidí, co si potrpí na svůj vzhled a fyzickou krásu. Putinovy pózy na bílém koni a údajné první místo v anketě o nejatraktivnějšího muže Ruska tedy možná nebyly jen pečlivě promyšlenou propagandou, Putin chce být nejspíš skutečně nahlížen jako neodolatelný hezoun, a to čistě z vlastní ješitnosti.

Posměšná odezva ze zahraničí ale jeho ego dráždí. Nebyl brán vážně. Ani jako muž, ani jako státník. Jeho země nebyla vnímána jako konkurence největších možností, což se projevilo v době epidemie koronaviru, když svět nepojal důvěru k ruským vakcínám. Tehdy byl podle astrologů Saturn v opravdu špatném postavení vůči jeho planetám ve Vahách. Putin se stáhl do sebe, zapletl se do bludných myšlenek, stal se nejistým a ublíženým. A pak vystartoval s nekontrolovatelnou agresí.

Saturnova chmurná mise ještě neskončila. Do nejkritičtější pozice vůči Putinově horoskopu tato planeta prý přijde na přelomu března a dubna. Mohlo by to znamenat jeho definitivní politický konec? Doufejme.

Zdroje: www.astrotheme.com, nypost.com, www.astro.com