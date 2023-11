Vladimír Remek, první československý kosmonaut, oslavil letos v září 75 let. Přesto se stále těší zájmu veřejnosti. Užívá si klidného života, avšak stále zůstává spojen s kosmickým dobrodružstvím, které jej proslavilo. Zajímá vás, jak vypadá?

Jméno Vladimír Remek je u nás stále pojmem. Jak by také ne, když byl prvním a jediným Čechem, který se podíval do vesmíru! Jaký byl jeho život a jak dnes Remek vypadá? Na to, jak se dívá zpětně na svou cestu se podívejte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Stručné ohlédnutí

V roce 1978 se Vladimír Remek stal prvním československým kosmonautem, odstartoval v kosmické lodi Sojuz 28 a strávil necelých 8 dní na oběžné dráze kolem Země. I přes krátkou dobu strávenou ve vesmíru byl jeho úspěch ohromující a jeho jméno se rychle stalo synonymem pro kosmický triumf a popularitu, srovnatelnou s tehdejší slávou hudební ikony, Karla Gotta.

Remek vzpomíná na dobu svého kosmického letu se směsí pocitů, jako jsou vzrušení, očekávání a zodpovědnost. Přestože ho provázela nervozita, úspěšně čelil všem výzvám, které s cestou do vesmíru přišly. Po návratu do Československa se jeho jméno stalo symbolem kosmického úspěchu a popularizace kosmonautiky.

Jeho vášeň pro letectví a kosmonautiku trvá

V době pandemie Vladimír Remek své veřejné aktivity velmi omezil, jako všichni. I tak se ale čas od času stále objevuje na leteckých akcích a s ochotou poskytuje rozhovory. Zatímco většinu času tráví v klidu, zůstává věrný své vášni k létání, což dokazuje občasnými vystoupeními na akcích, které ho zajímají.

I přes klidný život v důchodu si Remek stále udržuje vysokou míru popularity. Letos v červnu se například objevil na autogramiádě v prodejně České mincovny, kde rozdal stovky podpisů svým fanouškům a ochotně komunikoval se sběrateli, kteří si přinesli stříbrné mince z kolekce Mléčná dráha, na nichž je vyobrazen jako pátý hrdina v unikátním designu této série.

close info Jakub Poláček / CNC / Profimedia zoom_in Vladimír Remek stále rád o kosmonautice mluví

Z kosmu do politiky…

Dnes, i když si Remek užívá klidného důchodového života, jeho jméno stále rezonuje a zanechává nezapomenutelnou stopu v historii československého vesmírného dobrodružství. Přestože opustil aktivní kosmickou kariéru, jeho jméno zůstává spojeno se senzací, kdy se Československo stalo třetí zemí na světě s vlastním kosmonautem. Remkovo dědictví nekončí pouze u jeho úspěšné kosmické mise; odráží se i v jeho následné politické a diplomatické kariéře.

Remek se věnoval politice a stal se významným členem Evropského parlamentu. Po zvolení v roce 2004 pracoval v parlamentních výborech, kde se zaměřoval především na otázky letectví, kosmonautiky a vztahů mezi EU a Ruskem. Jeho znalosti navigačního systému Galileo a hluboká znalost Ruska ho činily respektovaným poslancem.

Velvyslancem v Rusku

V roce 2013 se stal Vladimír Remek českým velvyslancem v Rusku. Funkci zastával až do ledna 2018, kdy ukončil svou velvyslaneckou misi a přešel do zaslouženého odpočinku. Během svého života byl Remek oceněn různými vyznamenáními, jak v Československu, tak v Rusku.

close info Profimedia zoom_in Jediný československý kosmonaut Vladimír Remek při příležitosti 45. výročí prvního startu Československa do vesmíru v rámci akce Brno Space Days - Dny jihomoravské kosmonautiky, Hvězdárna a planetárium Brno, 2. března 2023, Brno.

V současné době zůstává stále aktivním členem společnosti. Byl oceněn Cenou Antonína Vítka za popularizaci kosmonautiky a v roce 2021 obdržel Řád Bílého lva za významné proslavení vlasti v zahraničí.

Vladimír Remek zanechal nejen stopu ve vesmíru, ale i ve světě politiky a diplomacie. Jeho jedinečný příběh je stále živý a jeho jméno zůstává spojeno s érou, kdy se Československo pyšnilo prvním a jediným českým kosmonautem ve vesmíru.

Zdroje: www.idnes.cz, cs.wikipedia.org, zpravy.aktualne.cz