Co dnes dělá Vladimír Remek, první československý kosmonaut ve vesmíru

V 50. letech minulého století házel školák Vladimír Remek do Vltavy žabky a obdivně přitom vzhlížel k observatoři na Kleti. Tenkrát by ho ve snu nenapadlo, že se o dvě dekády později bude v Sovětském svazu zcela vážně připravovat na let do vesmíru. O tom, že poletí právě on, se dozvěděl pouhé čtyři dny před startem.

Dodnes není zcela jasné, proč se Sověti v polovině 70. let rozhodli do svého vesmírného programu zapojit zahraniční kosmonauty. Spekuluje se, že šlo o cílenou manifestaci sovětsko-československého přátelství, které po roce 1968 utrpělo vážné šrámy. Na druhé straně je ale pravda, že ČSSR se v té době podílelo na výzkumném projektu Interkosmos a disponovalo i zdatnými letci, ze kterých se mohli rekrutovat schopní astronauti. Jedním z nich byl i Vladimír Remek.

V Sovětském svazu bývalo zvykem všechno utajovat do poslední chvíle. Kosmický let plánovaný na 2. března roku 1978 nebyl výjimkou. Teprve čtyři dny před startem se vytrénovaní adepti dozvěděli, že posádku bude tvořit plukovník Alexej Gubarev a československý pilot Vladimír Remek. Rozhodnutí bylo oficiálně potvrzeno 24 hodin před zažehnutím motorů. (Zdroj: ct24.ceskatelevize.cz, září 2018)

"Ve vesmíru jsem si říkal, že já, obyčejný kluk z pod Kletě, který se bavil házením žabek do Vltavy, vidí na vlastní oči, že Země je kulatá," vyprávěl o svých dojmech před dvěma lety Remek v rozhovoru pro Deník.cz. Svrchu viděl polární záři, oblohu prošpikovanou blesky, Amazonku vlévající se do moře i hořící meteorit. Svým bezmála osmidenním letem se zapsal do historie kosmonautiky jako první muž ve vesmíru, který pocházel ze země mimo území USA a SSSR.

Zdroj: Profimedia.CZ

Možnost podívat se do kosmu se už v budoucnu neopakovala ani pro Remka, ani pro nikoho jiného z jeho krajanů. Remkovo jméno se začalo živěji opět skloňovat až poté, co se v roce 2004 objevilo na kandidátce KSČM do Evropského parlamentu. Příští desetiletí Remek strávil v Bruselu a ve Štrasburku, než ho prezident Miloš Zeman jmenoval velvyslancem v Rusku. Z této funkce odešel na konci ledna 2018 a své 70. narozeniny toho roku oslavil už jako důchodce.

Nicnedělání mu však bylo cizí, a tak začal ochotně přijímat pozvánky na besedy ve všech koutech České republiky a o své vzpomínky z kosmu se dělil se stovkami nadšených posluchačů. Můžeme předpokládat, že po odeznění koronakrize se k přednášení vrátí.

"Byla to dlouhá a úžasná cesta a já patřil k těm, kteří byli v první stovce kosmonautů… Byl jsem 87. člověk v kosmu, teprve ze třetí země světa, což na mě silně působilo. Dosud si toho vážím," přiznal československý kosmonaut. (Zdroj: www.denik.cz, březen 2018)