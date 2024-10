Externí autor 3. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Vladimír Špidla byl mezi lety 2002 a 2004 českým premiérem. Celý život byl sociální demokrat a přestože dnes se již aktivně politice nevěnuje, řada lidí na něj pochopitelně dodnes vzpomíná. Jak se mu v současné době daří?

Až do sametové revoluce to nevypadalo, že by Vladimíra Špidlu čekala politická kariéra. Jeho tatínkem byl herec a režisér Václav Špidla, on se ale rozhodl v otcových stopách nepokračovat a místo toho zamířil na Filozofickou fakultu.

Vystudoval historii a archeologii a tomuto oboru se po dokončení studií také věnoval. S manželkou Viktorií tehdy bydlel v panelákovém bytě v Jindřichově Hradci. Pracoval například v muzeu, v oboru památkové péče nebo dokonce jako dělník na pile či v mlékárně. Teprve převrat mu změnil život.

V roce 1989 se angažoval v zakládání Občanského fóra v Českých Budějovicích. Politika se mu zalíbila natolik, že se nakonec dostal až na její vrchol. Vykonával stranické posty v rámci sociální demokracie, byl senátorem, poslancem a nakonec se v roce 2002 stal předsedou vlády.

Věnuje se handicapovanému vnukovi

Po skončení mandátu se stal eurokomisařem pro sociální věci, zaměstnanost a rovné příležitosti. Byl také poradcem vlády premiéra Bohuslava Sobotky. Od roku 2017 je ale oficiálně v penzi.

V osobním životě dennodenně naráží na těžkosti, které způsobuje sociální nerovnost, proti které celý život vytrvale bojoval. Je totiž dědečkem vnuka Davida, který se narodil jako handicapovaný.

Chlapec totiž trpí Downovým syndromem v kombinaci s autismem, což komplikuje život nejen jemu, ale také celé rodině, která o něj pečuje.

Sociální témata ho stále nenechávají chladným

Jak Vladimír Špidla uvedl, pochopitelně již coby politik o tomto onemocnění věděl a neměl iluze, jak těžký život se s ním vede. Teprve osobní zkušenost mu ale prý ukázala skutečný rozsah těžkostí, jakým nemocní a jejich blízcí musí čelit.

Proto se Vladimír Špidla velmi snaží Davidovým rodičům co možná nejvíce ulehčit a vypomáhá, jak jen může.

„David dokáže vnímat vnější svět jen pár vteřin, žije si v tom svém a bohužel nemluví. Zlepšila se mu chůze. V tom mu pomáhá týdenní rehabilitační pobyt v Krkonoších, kde absolvuje dvakrát denně hipoterapii. Jezdíme tam s ním každý rok,” prozradil někdejší premiér pro iDNES.cz.

Dnes má jedenáct vnoučat

„Vnuk chodí do specializované školy pro děti s různými vadami a je tam spokojený. Do péče o něj je zapojená celá širší rodina. Máme rozdělené úkoly, přesto je to občas náročné. Já Davida vyzvedávám ze školy jednou týdně. Chodíme spolu na procházku, do muzea nebo do zoo, kde se mu nejvíc líbí lachtani. Někdy si hrajeme doma,” dodal politik.

Vnoučat má ale zasloužilý dědeček mnohem více. Od svých dvou vlastních a dvou vyženěných dětí jich s manželkou mají celkem jedenáct. To už je opravdu pořádně velká rodina. Pochopitelně ale nejvíce času věnuje Vladimír Špidla právě nemocnému Davidovi, kterému je nyní čtrnáct let.

„I když jsme ještě neměli Davida, vnímal jsem, že se chorobám spojeným s duševním zdravím nevěnuje v našem systému dostatečná pozornost. Snažil jsem se to změnit a leccos se podařilo, ale šlo to ztuha. Autismus je mladá diagnóza, až do devadesátých let minulého století jsme ji u nás prakticky neznali. A sociální systém reaguje zpomaleně,” posteskl si.

„Ptáte se, jak vidím vnukovu budoucnost? To je záležitost, kterou se nezabývám. Podstatné je, že se o autismu víc ví, právě v tom zájmu jsem se odhodlal náš případ zveřejnit. A s povděkem vidím, že se situace – byť pomalu – zlepšuje,” uzavřel Vladimír Špidla.

