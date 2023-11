Některé uznáváme, na jiné nadáváme. Některého má rád „Petr“, jiného zas „Pavel“. Ať špatní či dobří, i politici mají své osobní životy a ani dobře placené křeslo ve sněmovně je neuchrání od trampot běžného života. Vladimír Špidla poznal „sociální politiku“ na vlastní kůži, jako dědeček…

Před politikou

Než pan Špidla (*22. dubna 1951) po sametové revoluci vstoupil do politiky, neměl s ní nic společného, nebyl členem žádné strany a měl k ní dokonce, dá se říct, docela daleko. Jeho otec byl totiž herec a režisér Václav Špidla. On se ale nevydal na uměleckou dráhu ve stopách svého otce, po maturitě na gymnáziu byl přijat na Filozofickou fakultu v Praze. Vystudoval obor historie a prehistorie. A jako doktor filozofie se odstěhoval v roce 1976 do Jindřichova Hradce, kde žil se svou (druhou) manželkou Viktorií v mrňavém panelákovém bytě.

Pracoval jako historik a archeolog v místním muzeu, v oblasti ochrany památkové péče a přírody, ale zkusil si práci dělníka na pile, v mlékárně a skladníka ve stavebninách. A pak přišel listopadový samet…

Kratičká politická vložka

V roce 1989 se pan Špidla aktivně zasazoval o založení Občanského fóra v Českých Budějovicích a obnovení činnosti Čs. sociální demokracie v jižních Čechách, až se dostal do vrcholné politiky. Měl posty ve straně, byl poslancem, ministrem a předsedou vlády (2002-2004) evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti (2004–2010) a šéfporadce vlády Bohuslava Sobotky (2013-2017).

close info YouTube zoom_in Vladimír Špidla je dnes v důchodu

Špidla důchodce

Pan Špidla jako dědeček vnuka Davida, který trpí Downovým syndromem v kombinaci s autismem přiznal, že jako politik o takovém postižení sice věděl, ale teprve na vlastní kůži poznal, jak neuvěřitelně těžké to rodiny s postiženými dětmi mají, a pomoc i těm, které jim pomáhají není u nás příliš „rozvinutá“… Jeho pohled více přiblíží následující video:

Zdroj: Youtube

Pan Špidla mluví plynně francouzsky a německy. Kromě historie je jeho koníčkem fotografování a ornitologie. V roce 1979 byl spoluzakladatelem Svazu ochránců přírody. Dne je členem jeho čestné rady a též člen rady České společnosti ornitologické. Pokud jde o sportovní aktivity, pak jsou hlavně ve spojení s přírodou, jako třeba přespolní běh.

V roce 2016 získal nejvyšší francouzské státní vyznamenání, a to Řád čestné legie za zásluhy o rozvoj česko-francouzských vztahů. Z prvního manželství má dva syny, Kryštofa a Šimona, dvě další děti vyženil.

