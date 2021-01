Co dnes dělá Vladimír Špidla, bývalý nejdůvěryhodnější premiér České republiky?

Dva roky byl premiérem České republiky, čtyři roky předsedou ČSSD a od roku 2004 do února 2010 evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Tímto výčet jeho funkcí nekončí, i když je Vladimír Špidla ve svých necelých 70 letech oficiálně v důchodu.

Je ředitelem sociálnědemokratického think-tanku Masarykova demokratická akademie, politickým poradcem a stále se na české politické scéně angažuje.

Podle Centra pro veřejné mínění měl za své vlády ve funkci předsedy strany ČSSD nejvyšší důvěru veřejnosti ze všech politiků vůbec. Důvěřovalo mu 57 % lidí. (Zdroj: www.cvvm.soc.cas.cz, tiskové zprávy, únor 2002). Je to politik, který se vždy snažil udržet svou reputaci, vyjadřoval se s opatrností a kritiku si nechával do soukromých debat.

I tak jeho oblíbenost klesla, když v roce 2002 odmítl, aby ČSSD vrátila podezřelý finanční dar 800 tisíc Kč podnikatele Josefa Matoulka, který s největší pravděpodobností pocházel z vytunelovaných CS fondů. A jako normální smrtelník a aktivní řidič si pošramotil reputaci, když o dva roky dříve zavinil automobilovou nehodu, při níž se nikdo nezranil, ale způsobil škodu v hodnotě 30 000 Kč. Jinak je oproti dalším našim politikům "čistý jako lilie".

Možná proto rád dává rozhovory médiím, která mu naslouchají. Jeho názory si přečte rád obzvůáště ten, kdo si myslí, že s českou politikou to jde z kopce a se sociálním zabezpečením zrovna tak. Asi proto ho na Facebooku sleduje mimo jeho přátele 1288 lidí, pro něž připravuje příspěvky, kde prezentuje Masarykovu demokratickou akademii a zve na diskuze a kurzy: "Naše důchody samozřejmě mohou být spravedlivé - zohlednit, že nižší výdělky žen nemusejí mít dopad na výši důchodů, zajistit více lidem nárok na čerpání důchodu na základě odpracované doby anebo zajistit důstojné stáří i lidem ve zdravotně a fyzicky náročných povoláních…"(Zdroj: www.facebook.com, Vladimír Špidla, prosinec 2020)

Vladimír Špidla je jednoduše politik tělem i duší. „Nemusíte být mizera, ale musíte být schopný dostávat rány a občas nějakou ránu dát." Popisoval pravidla politiky v rozhovoru pro deník N. (Zdroj: www.denikn.cz, březen 2020) A pandemie koronaviru mu hraje do karet. Stal se z něho odborník na předpověď, jak to bude v Česku vypadat po zvládnutí koronakrize. Nemyslí si, že by se zhroutila ekonomika, jen je přesvědčen, že se systém změní. Předpovídá nástup umělé inteligence, která nahradí práci střední třídy a změnu v sociálním a daňovém systému. Danit se bude kapitál, luxus nebo ekologie.

Muž, který dokáže uběhnout maraton a na trénink vstává ve 4 ráno tedy ještě nepatří do propadliště dějin. Možná naopak o něm v příštích volbách ještě uslyšíme. (Zdroj: www.seznamzpravy.cz, říjen 2020)