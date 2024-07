Jeho „dítě“, na které může být právem pyšný, oslavilo v únoru své 30. narozeniny. Je nasnadě, že se zúčastnil oslav a zavzpomínal, jak se rodilo, rostlo. Řeč je o TV Nova a jejím otci Vladimíru Železném. Jeho jméno s ní zůstává spjaté, dnes má ale větší přesah, stejně jako jeho záslužná práce.

Za pestrou paletou života

Letos dne 3. března oslavil sympatický a stále velmi činorodý Vladimír Železný své 79. narozeniny. Na své začátky před Novou i na ni zavzpomínal spolu s dalšími známými tvářemi přímo ve „své“ televizi v únoru 2024, kdy tato stanice slavila 30. let svého vysílání.

Narodil se na sklonku války v sovětském městě Kujbyšev (dnes Samara, Rusko), kde jeho rodina žila, když se otec zotavoval ze zranění, která utrpěl jako příslušník československých jednotek. Do vlasti se vrátili v roce 1948. Po maturitě na gymnáziu nastoupil do Československé televize jako asistent produkce. Později působil jako produkční, moderátor, komentátor i režisér…

Více o jeho cestě v televizi a Nově si můžete poslechnout na následujícím videu:

V roce 1964 začal studovat obor sociologie-publicistika na Karlově univerzitě, kde v roce 1969 získal doktorát v oboru sociálních věd.

S perem v ruce

Jako student přispíval Vladimír Železný do časopisů Reportér a Student. V srpnu 1968 se zapojil do ilegálního vysílání proti okupaci, v 70. a 80. letech měl tak zákaz vystupovat v televizi a pracovat pro ni jako novinář. Práci našel jako redaktor časopisu Technický magazín. Pod pseudonymem Vladimír Silný psal scénáře k populárně-vzdělávacím pořadům, například oblíbenému Okna vesmíru dokořán. V této souvislosti je nutno zmínit, že jako popularizátor vědy získal Cenu Československé akademie věd.

Spolupracoval se Slovenskou televizí, pro niž napsal 350 scénářů pro pořady, hry i seriály. Přispíval do samizdatového tisku jako Jakub Stein.

U „pera“ ještě chvilku zůstaneme. Je autorem či spoluautorem šesti publikací. S Jiřím Grygarem zpracoval pro knižní vydání již zmíněná Okna vesmíru dokořán, které doprovází skvělé ilustrace Káji Saudka. Z oblasti astronomie v Návratu první dámy Železný shrnuje poznatky o Halleyově kometě. Pak tu máme dva tituly, kterou jsou úzce propojené s jeho velkými koníčky a tím, čím se dnes zabývá.

S foťákem v ruce

Vladimír Železný je dlouholetým členem Asociace profesionálních fotografů, v ruce drží fotoaparát už šest desetiletí a své snímky publikuje. Avšak skutečně jedinečným počinem je dílo Průvodce zmatených, na kterém pracoval posledních dvacet let. Jde o čtyřsvazkovou publikaci věnovanou chasidům, nepočetné ultraortodoxní přísně uzavřené a venkovnímu světu nepřístupné komunitě Židů. Železný patří k malé hrstce těch, které k sobě pustili – a on je směl dokonce fotit. Na 1 488 stránkách poskytuje pohled do jejich světa a života od narození do skonu, které doprovází 1 200 fotografiemi s obsáhlým komentářem. Vydalo ji Nakladatelství Franze Kafky v roce 2023.

Se skleničkou v ruce

Další velkou vášní pana Vladimíra je víno. Nejenže si sklenku kvalitních „hroznů“ rád vychutná, ale hlavně o něm jako pravý znalec hodně ví. Už před dvaceti začal o víně psát ve velmi oblíbených sloupcích v Lidových novinách. O jeho výrobě, podávání a konzumaci s mnoha zajímavostmi pro čtenáře srozumitelně píše ve čtivé a oceněné knize Dobré rady milovníka vína doplněné ilustracemi Jiřího Slívy. Sám je vinař, zakladatel a majitel vinařství Tanzberg Mikulov.

S láskou k umění v srdci

Vladimír Železný je velkým obdivovatelem českého moderního umění. Díla našich mistrů shromažďuje zhruba od konce 90. let. Získal je nákupem z aukcí, restituovaných státních fondů, od dědiců sběratelů, ale i přímo v ateliérech umělců 60. let, které jako mladý novinář obdivoval, měl s nimi velmi dobré vztahy, a tak přednostní právo koupě. Má velkou zásluhu na navrácení mnoha děl ze zahraničí.

Dnes je majitelem jedné z největších a nejvýznamnějších soukromých sbírek u nás, která je veřejně přístupná. Obsahuje 1 700 položek z období 1900-1967, a spravuje je Galerie Zlatá husa v Praze.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Vladimír Železný vlastní obsáhlou sbírku uměleckých děl českých mistrů

Jako zápůjčky jsou součástí výstav doma i v zahraničí. Od poloviny června do počátku září probíhá ve zmíněné galerii výstava Husa na Kampě, která představuje sedmdesát děl, která Železný vybral jako ilustraci proměny českého umění daného období.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Vladimír Železný v červnu 2024

Po jeho boku mu je druhá manželka Konstancie (*1977), jeho bývalá asistentka. Brali se spolu 28. listopadu 2003 a mají spolu dceru Ester (*2007) a syna Benjamina (*2010).

Zdroje: www.denik.cz, www.databazeknih.cz, www.tanzberg.cz, galeriezlatahusa.com