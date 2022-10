Polský král Lokýtek prý měřil necelý metr. Vědci udělali rozbor DNA a ví pravdu

Tereza Malá

Vladislav Lokýtek.

My máme Ječmínka a Poláci zase Lokýtka. O polském králi se tradovalo že byl vysoký jen jako loket, tedy údajně ani ne jeden metr.

Král Lokýtek, polsky Łokietek, je přezdívka krále Władysława (dále Vladislava), který vládl Polsku před více než 600 lety. Prý měřil kolem tří stop, tedy zhruba 91 cm. To ale nyní odborníci analýzou jeho DNA vyvrátili. Nová genetická analýza jeho ostatků ukázala, že byl daleko vyšší. I proto se objevil názor, že místo "Łokietek" by měl být znám jako Vladislav Drobný. Nejstarší záznam o králově přídomku přepsal v 15. století Jan Długosz, který je považován za prvního polského historika. Na dokument se podívejte zde:

Chybná slovní interpretace?

Polský král vládl ve 14. století. Tehdy byla průměrná výška člověka žijícího ve středověku v západní Evropě nejméně 165 cm. A to potvrdil i nový výzkum králových ostatků, podle něhož Vladislav, ačkoli byl nižší než průměr, nebyl tak malý, jak se dosud předpokládalo.

Jeho jméno tedy bylo pravděpodobně chybně přeloženo.

Přídomek Łokietek byl poprvé rozluštěn v 15. století jako "loketní", ale možná byl špatně přeložen. Někteří historici se domnívají, že slovo „lokýtek“ mohlo znamenat spíše "drobný" kvůli malé moci, kterou král měl, když byl knížetem. Poté ale jeho sláva vzrostla a Vladislav byl jedním z největších polských králů. Před svou smrtí v roce 1333 spojil řadu polských knížectví do jednoho království.

Král Vladislav Loketský rušící dohody s křižáky u Brześće Kujawského, obraz Jana Matejky v Národním muzeu ve Varšavě.Zdroj: Jan Matejko / Creative commons, volné dílo

Otevření hrobky po téměř 700 letech

I proto tým archeologů odebral genetický materiál z ostatků krále Vladislava. Byly pohřbeny v katedrálním kostele na hradě Wawel v Krakově. Jeho ostatky jsou dodnes uloženy v pohřební komoře, ale nebyly uloženy v rakvi. Královo tělo bylo položeno přímo na kamenné dno hrobky. 'I proto, že královo tělo nebylo uloženo proti všem zvyklostem v rakci, zachovalo se ve velmi dobrém stavu. Analýza ostatků pak odhalila nová fakta.

„Král byl malý, ale ne tak malý,“ řekl archeolog a vedoucí výzkumného projektu Tomasz Wagner. „Podle našeho názoru měřil král za svého života 152-155 cm“

Projekt analýzy Lokýtkových ostatků byl zahájen v roce 2019. Bylo to bylo poprvé, co někdo viděl vnitřek hrobky od jejího zapečetění v roce 1333.

Aby mohl tým odebrat genetický materiál, musel protáhnout endoskop třemi malými otvory v hrobce, aby se podíval dovnitř. Komoru králova posledního odpočinku zdobila mramorová podoba Vladislava ležícího nad ní. Endoskopické zkoumání však ukázalo, že hrobku nelze otevřít, jinak by byly ostatky zničeny, protože jsou uvnitř dobře zachovány od roku 1333.

Jak byla výška krále určena?

Královo tělo odolalo zkoušce času. Nejenže je dobře zachováno, ale je stále zahaleno v rouše, v němž byl král tehdy pohřben. Při zkoumání hrobky tým uviděl královské žezlo ležící na jeho hrudi a zbytky rubáše, který mu byl při pohřbu přikryt přes obličej. V hrobce však nebyla nalezena královská koruna.

I Vladislavovy ruce byly položeny ve stejné poloze, v jaké byly v době uložení do hrobky. A právě to pomohlo s určením jeho skutečné výšky. Analýze byl podroben i genetický materiál v podobě úlomků kostí.

„Prokletá“ genetika

To, že Vladislavova přezdívka byla spíše než na jeho výšce založena na jeho politickém významu, dosvědčuje i to, že Vladislavův syn měřil metr osmdesát. Ač se někteří badatelé domnívají, že lidé ve středověku byli mnohem menší než dnešní člověk, jiní tvrdí, že to bylo naopak. Například podle Richarda Steckela, profesora ekonomie z Ohia, se výška snížila mezi raným středověkem a v 17. a 18. století se snížila zhruba o 5 centimetrů. "Tento pokles podstatně převyšuje výkyvy výšky pozorované během různých průmyslových revolucí v 19. století," řekl Steckel v rozhovoru z roku 2004.

Takže Lokýtek by mohl být alespoň Loket.

