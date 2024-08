Externí autor 10. 8. 2024 clock 3 minuty gallery video

Málokomu se podaří jednu reality show vyhrát dvakrát. Vlastně v Česku asi nikomu, a to také z důvodu, že to pravidla těchto pořadů nedovolují. Pokud jste ale Vlado Dobrovodský, možné je všechno. Co dělá dnes tato výrazná figurka oblíbené show VyVolení?

Psal se rok 2005 kdy Česko poprvé zachvátila vlna nového formátu reality show. Prima spustila VyVolené, Nova pak Big Brothera. Na plné čáře ovšem zvítězila první jmenovaná televize. Novácký „Velký bratr“ byl obrovský propadák, ostatně k (ne)překvapení všech show nesklidila ani očekávaný úspěch po letech, kdy se na televizní obrazovky vrátila vloni.

Co je principem a klíčem k úspěchu? Zavřete nevyrovnané lidi s nejistou minulostí do jednoho domu a seberte jim cigarety. Tak málo stačí k tomu, aby se projevily lidské emoce, které jste do této chvíle ani nevěděli, že vůbec máte. A co je na tom to nejlepší? Že tyto záchvaty můžete sledovat v přímém přenosu z pohodlí vašeho gauče. Bum. Kasovní trhák je na světě.

Není pochyb, že televize Prima si dala na castingu skutečně záležet. Soutěžící, kteří se rozhodli otestovat vlastní vůli a soudnost, vybrala doopravdy dobře. Jedním z nich byl i brněnský rodák Vlado Dobrovodský, kuchař z pražského Motola. Tento značně neurotický jedinec o sobě také netajil to, že je gay.

Nekončící záchvaty a legendární křeslo

Kromě jeho častých výlevů hysterie si ale diváky získal také svojí upřímností. Dobrovodský jako by se zkrátka pro reality show narodil. Další věcí, se kterou je už nesmazatelně tento soutěžící spojen, je houpací křeslo z jednoho populárního švédského nábytkového řetězce. V něm se kolikrát Vlado uklidňoval mocným houpáním, když mu někdo šel na nervy. Jednou dokonce prasklo.

Jeho autentičnost si ale dokázala naprosto podmanit diváky. S 630 506 hlasy tak s přehledem celou soutěž vyhrál a čekala na něj na tu dobu, a i na dobu dnešní, doslova pohádková výhra v podobě jedenácti milionů korun.

Nicméně po opuštění vily a opadnutí hysterie z výhry se po výrazném soutěžícím slehla zem. Později vyplavalo na povrch, že se vydal do španělské Valencie, kde navštěvoval kurzy herectví. Pokoušel se i podnikat, ale ani jeden z jeho záměrů nedošel takového naplnění, jak by si představoval. Peníze z výhry pak investoval do koupi dvou bytů.

Sice se posléze objevil ještě párkrát na obrazovkách, a to v pořadech jako Show Jana Krause, Limuzína nebo Autosalonu. Spousta lidí byla i překvapena, když v roce 2013 přijal pozvánku se zúčastnit VyVolených znovu. A opět soutěž vyhrál.

Žije v zahraničí, nikdo neví kde

Tentokrát ovšem vyhrál „jen“ milionů pět. Peníze opět investoval a část z nich použil také na jeho další zahraniční štaci, která ovšem nejspíš doposud neskončila. V cizině totiž údajně žije a do Česka se vrátit neplánuje.

„Jsem od vás přes dva a půl tisíce kilometrů. V Česku už nežiju strašně dlouho, takže nevím, co se tam děje. Občas jen zajedu za matkou, ale jinak se tam vůbec nepohybuji,“ prozradil pro web Extra.cz dvojnásobný mistr televizních emocí.

