Vladko Dobrovodský, legendární vítěz reality show VyVolení, letos v květnu oslavil pětačtyřicáté narozeniny. V Čechách už nežije řadu let . I jeho pověstná kudrnatá hříva vzala za své. Poznali byste ho, kdybyste ho ve Španělsku, kde žije, potkali?

O Vladkovi už několik let v Česku vůbec neslyšíme, ale jeho dvojnásobné vítězství v reality show VyVolení zapomenuto rozhodně není. Takový triumf se totiž nepodaří každému. Vladko si tehdy fanoušky, a především fanynky, získal nejen svými dlouhými kudrnatými vlasy, ale i velmi rozjitřenými emocemi, které by u tehdy 27letého mladíka nikdo nehledal.

close info Martin Hykl / CNC / Profimedia zoom_in Vladko Dobrovodský v roce 2005 při prvních VyVolených

Jako vítěz první série získal 11 milionů

Vladko, tento pohledný vlasáč, známý pro své výbuchy nálad a emotivní projevy, získal popularitu již v roce 2005, kdy vyhrál historicky první řadu VyVolených. Na jednu z jeho kultovních scén zavzpomínejme v tomto videu, jeho kadeře oplakala tehdy nejedna fanynka:

Zdroj: Youtube

V průběhu soutěže strávil ve vile plné kamer celých 114 dnů, během nichž diváky bavil svými výbuchy nálad, konflikty s ostatními soutěžícími a hysterickými scénami. A právě tato kontroverzní osobnost získala nejvyšší počet hlasů a stala se prvním vítězem VyVolených. Jeho výhra zahrnovala ceny v celkové hodnotě 11 milionů korun, včetně bytu, auta, luxusních zájezdů a dalších výhod.

Ačkoliv se v Česku už několik let nezdržuje, jeho příběh stále rezonuje v médiích.

Peníze nerozházel, ale investoval

Po triumfu se Vladko pokusil o kariéru v showbyznysu v Česku, sázel na kurzy herectví a moderování. Ovšem psychický tlak a neúnosná popularita ho nakonec zahnaly za hranice vlasti. Získané popularity bylo najednou přespříliš a Vladko se uchýlil k razantnímu kroku – opustit Česko.

Rozhodně si ale nepohoršil. Naopak. Přesunul se tedy do španělské Valencie, kde setrvává i nyní. O svém životě v Česku prohlásil: "V Česku nežiju už strašně dlouho let, nevím, co se tam vůbec děje. Jen občas zajedu za matkou, jinak se v Česku už vůbec nepohybuju."

Ve Španělsku se záhy po reality show pokoušel o hereckou kariéru, ale neprosadil se. Peníze ale neutratil všechny, poměrně chytře je investoval. Už za první výhru si koupil dva byty, druhou, která byla nižší, investoval do fondů a jako zálohu na stáří. Ptáte se, jak je možné, že hovoříme o druhé výhře? Bystrému diváku neuniklo, že se Vladko zúčastnil soutěže ještě jednou.

close info Instagram, Showpix - Public domain zoom_in Vladko v roce 2017. O jeho současném místě pobytu ani vzhledu není moc známo.

V utajení a k nepoznání

Přestože se odstěhoval do zahraničí, neznamená to, že Vladko ztratil kontakt s reality show VyVolení. V roce 2013 se totiž vrátil do vily jako účastník čtvrté série a opět z ní odešel jako vítěz, tentokrát s odměnou ve výši 5 milionů korun.

Díky výhře si uspořádal život přesně tak, jak chtěl a v zahraničí je velmi spokojený. Dokonce až tak, že se zdráhá přesnou lokaci, kde se nachází, prozradit. Na zvídavé dotazy ohledně místa pobytu odpovídá lakonicky jen, že bydlí "hodně daleko."

Zatímco současný Vladko Dobrovodský zůstává záhadou, jeho příběh a osobnost stále rezonují v českých médiích.

A jak dneska vypadá? Od doby, kdy se před televizními kamerami přestal objevovat, výrazně zmužněl, ovšem i po několika letech jej prozradí srdečný úsměv.

