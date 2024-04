Pamatujete si hajného Horynu, který postupně otvíral oči malému Pavlíkovi v seriálu našeho dětství Zelené údolí? Nebylo dítka, které by Pavlíkovi Horynu nezávidělo. Ztvárnil ho skvělý herec Vlado Müller. Jak jméno napovídá, otec slavného zpěváka. Bohužel ale odešel předčasně. Býval velký fešák.

Pamatujete na hajného Horynu? Vladovi Müllerovi by dnes bylo 88 let!

Tento velmi výrazný slovenský herec byl v mládí nejenom krásným mužem, ale také talentovaným umělcem s nezapomenutelným charisma. A to jsme měli možnost poznat jako děti právě díky postavě hajného Horyny.

Vlado Müller měl ale na svém kontě nespočet jiných velkých rolí. Přesto si ho ale pamatujeme se širokým úsměvem, bohatým plnovousem a velmi krásný hlasem…

Maminku ztratil při porodu

Vlastním jménem se jmenoval Vladislav Müller, ale všichni jej znali pod uměleckým jménem Vlado. Narodil se 19. března 1936 v Bratislavě. Osud mu nebyl ale nakloněn, protože o maminku přišel už při porodu.

Přestože byl jeho začátek života poznamenán tragédií, nic mu nebránilo v tom, aby se stal jedním z nejpozoruhodnějších herců své doby. Herectví navíc ani nevystudoval, původně uvažoval o dráze duchovního. Respektive neměl vysokou školu, ale absolvoval divadelní kurz při státní bratislavské konzervatoři.

Jeho talent byl rozpoznán velmi brzy. A právě síla talentu zavedla Vlada do Národního divadla v Nitře, kde si vytvořil jméno výkony, které oslovily publikum po celém Slovensku.

Po vojenské službě v Armádním divadle v Martině si zahrál v mnoha divadelních inscenacích, filmových a televizních projektech, ať už šlo o drama nebo komedii.

Desítky rolí, jimiž si získal publikum

Přátelé zeleného údolí, seriál, ve kterém si zahrál zmíněnou postavu hajného Horyny, je jenom jedním z mnoha důkazů jeho obsáhlého talentu, přesto si tuto roli pamatujeme nejvíc. Připomeňme si ji touhle písničkou:

Postavy, které Vlado Müller ztvárnil, byly velmi sugestivní a dokázal si jimi získat celé publikum. On totiž tak působil i sám, měl obrovské charisma, které jsme z něj cítili i jako děti.

Jeho kolegové a diváci vzpomínají na jeho mimořádnou schopnost vtáhnout je do děje, a na to, jak „celé publikum bylo jeho“. Tohoto uznání se mu dostalo nejen od obdivovatelů, ale i od odborníků, když obdržel v socialismu kontroverzní titul zasloužilého umělce.

Kromě divadla a televize se Müller věnoval i filmu. Mezi jeho nezapomenutelné role patří kaprál Hoferik v protiválečném filmu Signum Laudis z roku 1980, který byl oceněn na Filmovém festivalu v Karlových Varech. Kritika o něm dodnes mluví jako o nejlepším filmu 80. let minulého století.

Jeho filmografie obsahuje více než 150 rolí, včetně filmu Smrť šitá na mieru, který se stal hereckým koncertem Vlada Müllera a herce Milana Kiša.

Praskla pod ním podlaha

Kariéra Vlada Müllera byla přerušena velmi náhle. Tragickým úrazem v divadle v roce 1990, po kterém už se na jeviště nevrátil. Propadlo se pod ním pódium a utrpěl zlomeninu bederního kloubu.

Poslední roky života strávil Vlado Müller na chalupě na Záhorí. Byl v klidu a navštěvovali ho jen jeho nejbližší přátelé.

V lásce štěstí neměl

Herec byl dvakrát ženatý a synem z jeho prvního manželství s herečkou Eliškou je známý zpěvák Richard Müller, který na tatínkovu povahu velmi často vzpomíná s tím, že tvrdohlavý je po něm.

„Eliška byla jeho velkou životní láskou a první ženou. Byla také herečkou nitranského divadla,“ řekla před několika lety Novému Času Nedeľa hercova sestra Dana Sladká Müllerová.

Richard Müller mnohokrát naznačil, že jejich vztah nebyl jednoduchý. Vlado se přece jen dožil toho, že viděl úspěch svého syna. Ale i přesto mezi nimi nebyla taková blízkost, jakou mohli mít jako otec se synem. Richard vzpomínal na setkání s otcem v nemocnici s hlubokým citem a uznáním toho, jak velký byl jeho otec člověk.

„Nikdy nezapomenu na poslední setkání s otcem v nemocnici. Seděl tam člověk, který zhubnul třicet kilo, byl pokorný a ochotný poslouchat i jiné lidi. Úplně jiný člověk než ten, kterého jsem znal celý život. Oba jsme byli dvě stejně tvrdohlavé palice… a první krok neudělal žádný z nás,“ řekl Richard, který se netají s tím, že je smutný z toho, že si k sobě nenašli cestu.

„Bylo to těžké. Těžké v soužití. Vlado se snažil manželství zachránit, ale už to nešlo... Nebylo však žádným tajemstvím, že Vlado má rád víno, a navíc ho práce zcela pohltila. Pracoval v divadle, rozhlase, televizi, točil filmy. Nakonec se cesty manželů rozešly a jejich odloučení nejhůře nesl syn. Stál na straně matky a byla období, kdy s otcem téměř nekomunikoval, a to už v době, kdy byl Rišo Müller známým a oblíbeným zpěvákem. Cítil vinu za sebe i za svou matku,“ svěřila se jeho sestra.

Svoji druhou životní lásku, Beatrix, si vzal Müller za manželku, a i když s ní prožil pouhé dva roky manželství, byly to roky, o nichž mluvil velmi hezky. Společně si po jeho úraze v divadle otevřeli divadelní restauraci U Müllera.

Bohužel, těsně po oslavě šedesátých narozenin, začaly Müllera sužovat zdravotní problémy. 20. června 1996 pak tragicky zemřel na následky rakoviny tlustého střeva. Manželka na jeho přání neprozradila, kde se nachází jeho hrob.

Na závěr se ještě podívejme, jak krásný byl zamlada.

close info TASR Viliam Přibil / TASR Viliam Přibil zoom_in Vlado Müller jako Peter Gál a Oľga Rúfusová jako jeho manželka ve hře Manželství nitranského divadla. Podívejte, jaký byl Vlado fešák!

Vlado Müller si za života zahrál množství významných rolí, které se staly neodmyslitelnou součástí slovenské kultury.

