Externí autor 31. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Lenka Vlasáková a Jan Dolanský patří k nejvíce stabilním párům českého showbyznysu. Populární herecká dvojice tvoří pár už více než dvě desítky let. Sympatický mladík se zamiloval do starší a zkušenější kolegyně při práci.

Lenka Vlasáková a Jan Dolanský se seznámili na konkurzu k filmu Udílení milosti se zamítá. Jiskra mezi nimi ovšem nepřeskočila na první pohled. Oba dva si o tom druhém mysleli, že je nafoukaný. Dvojice se sblížila až při samotném natáčení.

Věkový rozdíl je netrápí

Známému hereckému páru ze začátku vztahu příliš lidí nevěřilo. Mohl za to jejich věkový rozdíl. Vlasáková je o necelých šest let starší než Dolanský.

„Na začátku vztahu jsem tím sama sebe velmi překvapila, protože jsme do té doby měla starší partnery, teď už to neřeším,“ přiznala pro AHA! otevřeně.

V době, kdy se do sebe zakoukali, vypadal Jan Dolanský jako teenager. Nosil rozcuchané vlasy a vousy mu sotva rostly. Dnes je z populárního herce opravdový elegán a chlubí se naprosto ukázkovým plnovousem.

To Lenka Vlasáková se za ty roky příliš nezměnila. Stále si udržuje dokonalou figuru, kterou by jí mohly závidět i o generaci mladší kolegyně. Mimo to se chlubí vždy perfektním účesem. O její vlasy se stará známý kadeřník celebrit. Péče o sebe se sympatické brunetce zkrátka vyplácí. Jen málokdo by jí hádal dvaapadesát let.

Není se tak čemu divit, že Dolanský na svou múzu pěje samou chválu i po letech. Krásná je z venku i zevnitř. „Lenka je takový anděl. Je to úžasná a krásná žena, chytrá, inteligentní. Vůbec nevím, jak jsem si ji zasloužil. Stejně tak je skvělá i jako maminka. Má v sobě klid a pohodu, nedělá z ničeho problém,“ řekl populární herec v rozhovoru pro Český rozhlas na adresu své ženy.

Spolu v práci i doma

Během let se Lenka a Honza potkali v několika divadelních představeních či televizních seriálech. Klape jim to jak v pracovním, tak v osobním životě.

„Zrovna nedávno jsem říkal, že už mě moc nebaví hrát divadlo s nikým jiným než s mou ženou. Za prvé jsem přesvědčený o tom, že je jedna z nejlepších hereček v naší zemi, je geniální a výborná… Za druhé je strašně dobrý parťák na jevišti. Nedělá žádné naschvály, dá se s ní o čemkoli diskutovat, prostě se s ní úžasně hraje,“ nemohl si vynachválit spolupráci se svou manželkou v rozhovoru pro Deník. Společně nyní hrají v divadle Palace.

Tajná svatba

Lenka a Honza spolu založili opravdu početnou rodinu. Vychovávají čtyři děti. Herečka má z předchozího manželství dceru Sofii. Společně mají další tři děti Amálku, Maxe a Johana.

Ano si řekli Vlasáková a Dolanský až po devatenácti letech vztahu. Svatba proběhla v létě 2020. Před veřejností ji dokonale utajili.

„Dřív nebyl prostor, pořád jsme řešili čtyři věci naráz, děti, práci, zkoušky, najednou bylo volno. A tak jsme náš vztah zlegalizovali. V pondělí jsme si to řekli a v pátek byla svatba. Krása. Bylo už léto, tak nás mohlo být pětadvacet. Jen nejužší rodina, komorní hostina a bylo to,“ prozradila populární herečka v rozhovoru pro Deník.

Zdroje: Deník, Český rozhlas, Novinky, AHA!