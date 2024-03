Snil o nejeden muž. Byla velkou láskou textaře, který pro ni napsal slova k jednomu z hitů 60. let. Svůj život spojila s kapelníkem skupiny Golem. Na hudební scéně zářila také jako jedna ze tří „gottovek“, je však ženou dvou talentů. Ten druhý obdivují milovníci výtvarného umění.

Zpěv ji nemohl minout

Své 80. narozeniny Vlasta Kahovcová oslavila letos 7. ledna. Jako malou ji a jejího bratra Karla, též známého zpěváka, brávali rodiče na osadu Kondor u Jílového. Oba krásně zpívali a je nasnadě, že jejich děti zpívaly s nimi. Tatínek hrál na kytaru, housle a křídlovku, maminka ovládala klávesy piana a harmoniku. Na klavír se paní Vlasta začala učit hrát jako školou povinná v LŠU, kde také navštěvovala hodiny zpěvu, baletila a stepovala. Nebyla to však konzervatoř, kterou vystudovala, ale uměleckoprůmyslová škola. Její spolužačkou byla herečka a zpěvačka Věra Křesadlová. Spolu s ní, scénáristou Petrem Markovem a bratrem založila školní divadlo, kde hráli, zpívali a tančili.

Zpívala a vystupovala také s amatérskou bigbeatovou skupinou.

K profesionálům

Když jí bylo osmnáct, do krásné Vlasty se po uši zamiloval textař Jiří Štaidl. Na první pohled zahořelo i její srdce. Jezdili spolu na romantické výlety a na jednom z nich, v Jevanech u rybníka, když se koupala a opalovala, stala se inspirací pro jeho text hitu Tam za vodou v rákosí, který nazpíval Waldemar Matuška s Evou Pilarovou. Z romantické lásky se stala divočina, když se do něho vloudila žárlivost a nevěra. Ona fotila reklamy, což on těžce nesl a žárlil, přestože sám s tím, jak se stával známým, neodolal obdivu svých fanynek, z nichž mnohé skončily v jeho náručí. A tak se po třech letech rozešli, protože to už nebyl „ten její hodný Jirka“.

Nicméně Jiří Vlastu přiměl ke konkurzu do Semaforu, kde vystupovala v představení Recital 64, zpívala s Jiřím Suchým a Jiřím Šlitrem, nazpívala Labutí píseň. Spolu s dalšími známými zpěvačkami hrála s Miroslavem Horníčkem v představení Šest žen Jindřicha osmého. V roce 1965 přešla na divadelní scénu se skupinou slavných umělců v čele s Jiřím Štaidlem, která si říkala Divadlo Apollo, kde kromě jiných hvězd vystupoval i Karel Gott. Následovalo Divadlo Rokoko, kde zpívalo mnoho později známých zpěváků.

Nová éra

Na počátku 70. let vyrazila s orchestrem Vlado Rubeše do zahraničí a maminka ji svěřila do péče muzikanta Jana Václavíka, pozdějšího kapelníka skupiny Golem. Skutečně ji nespustil z oka, a až do jeho smrti v roce 2019 tvořili šťastný manželský pár. Mají spolu syna Jana (*1974). Po návratu před jeho narozením chvíli zpívala v pořadech Josefa Laufra. Po mateřské dovolené ji osud přivedl ke Štaidlovi, tentokrát kapelníkovi Ladislavovi, který ke Karlu Gottovi sháněl pohledné dívčí tváře, aby „bylo nejen co poslouchat, ale i na co se dívat.“ Spolu s Jitkou Zelenkovou a Jarmilou Gerlovou se tak stala jednou z tváří mistrova doprovodného tria, s nímž dalších šest let vystupovala na koncertech doma i v zahraničí.

Štětec místo mikrofonu

Jak je zmíněno v úvodu, kromě pěveckého talentu má i výtvarný. Své zálibě – malování se začala věnovat na počátku 80. let na podnět Jana Kanyzy, jemuž se zalíbila kresbička, kterou někde jen tak načrtla. Byl to on, kdo ji převedl k barvám. O něco později olejovými barvami namalovala svůj první obraz. Od poloviny téhož desetiletí se malovaní začala věnovat naplno a své obrazy vystavovat. Nesmírně ceněné byly zvláště v Německu. Zatímco své první dílko prodala za dvě stovky, dnes je galerie nabízejí za tisíce až desetitisíce.

„Je malířkou malebných zátiší, kde zachycuje portréty věcí ze starých dvorů a domů. Její technika olejomalby je velmi precizní, a společně s poetickým pohledem na obyčejné věci vytváří kouzelná díla a dílka,“ píše se na stránkách Galerie Úštek.

Dřív si z ateliéru „odskočila“ na podia, zazpívala si v kapele manžela, nazpívala pár písniček s bratrem, swingovala, v Divadelní společnosti Josefa Dvořáka vystupovala v muzikálu Čochtan vypravuje, a koncertovala s kapelou Václava Kozla. Dnes si užívá klidu, rodiny a vůně barev převážně na chatě u Křivoklátu.

