Česká komediální trilogie Slunce, seno režiséra Zdeňka Trošky je divácky jedním z nejoblíbenějším filmových počinů. Řada hlášek ze tří snímků odehrávajících se ve vesnici Hoštice už doslova zlidověla. Jednou z nich je i věta “Nezastavujeme, máme zpoždění!” průvodčí Helenky. Kde je jí ale konec?

Život Vlasty Meszárošové je tak trochu opředen tajemstvím. Sympatická průvodčí Helenka se v devadesátých letech vytratila jak z obrazovek, tak z širokého povědomí. Takřka se po ní slehla zem. Zlí jazykové tehdy tvrdili, že se vydala na scestí a propadla drogové závislosti, a to jí znemožnilo se dál ve světě filmu angažovat. Tato zpráva nicméně nebyla nikým nikdy přímo potvrzena.

Později přišla zpráva, že herečka je dokonce po smrti. To se taktéž nikdo neodvážil potvrdit, a to až do roku 2011, kdy se sama od sebe redaktorům z Česko-Slovenské filmové databáze ozvala jistá žena, která prý s Meszárošovou studovala v Brně na konzervatoři a potvrdila to, čeho se všichni obávali. Meszárošovou prý trápilo zdraví, konkrétně měla problémy se srdcem. A to se jí údajně stalo i osudným.

Kdo této nešťastné novině nevěřil, později už musel. Zprávu totiž potvrdil i další rodinný známý a dodal, že průvodčí Helenka skutečně zemřela. Měla vrozenou srdeční vadu a naposledy vydechla v roce 2002. Bylo jí pouhých šestatřicet let. Za svůj krátký život se stihla ale i vdát a zplodit syna. Manželství se ale rozpadlo a její bývalý se i se synem odstěhoval do Nizozemí. Její okolí ji vnímalo jako nesmírně milou osobu, která měla ráda zvířata, především psy.

Zdeněk Troška na ni vzpomíná jen v dobrém

Na sympatickou herečku, která bohužel nedostala od života příležitost ukázat lidem svůj talent, v dobrém vzpomíná i její „objevitel“ režisér Zdeněk Troška. „Vlastička studovala s Pavlem Kikinčukem na JAMU v Brně. Když jsem pozval Pavla na konkurz, někde jsem tam zahlédl její fotografii a okamžitě mě zaujala. Okatá, sympatická, rozesmátá. Pozval jsem ji tedy také a bylo to. Do postavy průvodčí, kterou jsme potřebovali, byla přesně ta pravá,“ uvedl pro web zeny.iprima.cz.

Dokonce se prý šuškalo, že Meszárošová s Kikinčukem byli více než přátelé a spolužáci. Na tento dotaz se ale režisér Troška trochu zdráhal odpovědět a s úsměvem odvětil, že o jejich jiném, než kolegiálním vztahu rozhodně nic neví.

Troška zmiňuje také její talent pro to se věci rychle učit. „Byla to její první filmová role, takže chudák, měla ze začátku trochu trému. Jakmile ostych překonala, byla úžasná, naprosto bezvadná. Zhostila se toho velmi dobře. Působila hrozně přátelsky, byla bezprostřední, pořád se smála a byla veselá,“ pochvaloval si jejich vůbec první spolupráci oblíbený režisér.

Byla to však jejich první a zároveň poslední spolupráce. Vlasta se pak za Troškou ještě zastavila na konkurzu do pohádky Z pekla štěstí, nicméně režisér tehdy nehledal herečky, ale spíše mužské obsazení. „Říkám jí: ‚Vlastičko, já o tobě vím. Kdybych tě potřeboval, ozvu se ti.‘ Hledal jsem víceméně kluky. To bylo naposledy, co jsme se viděli,“ posteskl si král lidového humoru Zdeněk Troška.

Po sympatické průvodčí Helence se slehla zem

Když se dozvěděl, že zemřela, hluboce toho litoval. „Je jí strašná škoda. Vlastička byla sluníčko,“ řekl ten, který ji pomohl nastartovat kariéru, která skončila dříve, než vůbec mohla začít. Objevila se ještě i ve druhém díle trilogie s názvem Slunce, seno a pár facek, nicméně ve třetím už se už po sympatické průvodčí Helence slehla zem.

A to, i když se jednalo o menší a vedlejší role, se většina jejich představitelů objevila i v závěrečném Slunce, seno, erotika. Co se stalo a proč Meszárošová nedostala roli, se už ale nejspíš nedozvíme.

Kromě této humorné vesnické trilogie si ale ještě stihla zahrát ve filmu Copak je to za vojáka, kde ztvárnila postavu Lenky. Mihla se také v seriálu Slavné historky zbojnické, což je šestidílný cyklus příběhů o legendárních dobrodruzích a zbojnících, drsné realitě loupežnického života a prostředí společnosti vyděděnců režiséra Hynka Bočana.

Ačkoliv Vlasta Meszárošová neměla dost času na to se herecky projevit, v diváckých srdcích už navždy zůstane jako vždy usměvavá, vtipná a rozverná průvodčí Helenka, jejíž vlak se bohužel vydal na cestu po nebeských kolejích.

