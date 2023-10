Při natáčení její nejslavnější role jí nebylo ani osmnáct. I přesto během několika minut okouzlila celý národ. Není divu, že její hláška: „Nezastavujeme, máme zpoždění!” zlidověla. Svůj úspěch však kudrnatá Vlasta Mészarosová už nikdy nezopakovala. Ze záře reflektorů se totiž nečekaně vytratila.

Usměvavá Vlasta se narodila v Bratislavě v srpnu roku 1965. Ihned se však s celou rodinou přestěhovala do matčina rodného Brna. Zde také vyrůstala a vystudovala konzervatoř a JAMU. „Její fotografii jsem zahlédl na školním konkurzu. Okatá, sympatická,” prozradil webu Prima Ženy Zdeněk Troška. „Pozval jsem ji a bylo to. Do role průvodčí byla přesně ta pravá.”

I přestože to byla její filmová premiéra a během natáčení prý byla nervózní, svého úkolu se zhostila dokonale. Divák tak společně se Šimonem Pláničkou hned v úvodu snímku zjistí, že v okolí vesnice Hoštice panují jiná pravidla.

Svou kariéru Vlasta budovala dalších sedm let. Do roku 1990 se tak objevila v sedmi filmech a jednom seriálu. Mezi nejúspěšnější patřil druhý díl Troškovy trilogie Slunce, seno a pár facek, komedie Copak je to za vojáka… a Slavné historky zbojnické. Poté se však z televizních obrazovek vytratila a na usměvavou krásku si lidé vzpomněli pouze během repríz.

V roce 2010 se náhle objevila informace o její smrti. Nikdo však netušil, co přesně se stalo. Spekulovalo se, že propadla drogám a ty ji nakonec zničily. O rok později se redaktorům Česko-Slovenské filmové databáze ozvala paní Martina, která chtěla Vlastino jméno očistit.

„Napsala nám, že byly spolužačky na konzervatoři. Málokdo věděl, že měla vrozenou srdeční vadu,” uvádí ČSFD. „Toto onemocnění mohlo být příčinou jejího předčasného skonu.” O pár měsíců později toto tvrzení potvrdil známý sestry Vlasty Meszároszové, pan Jaroslav Pistor.

Podle serveru casprezeny.pluska.sk mohl její zdravotní stav zhoršovat dlouhodobý stres. I přestože se provdala a narodil se jí syn, manželství se rozpadlo. Její bývalý muž prý odešel i s dítětem do Nizozemska, což těžce nesla a trpěla depresemi.

Nejistota a strach si vybraly svou daň. Po návratu exmanžela zpět do Česka ji už nezbývalo mnoho sil. Vlasta Meszároszová zemřela 12. února roku 2002, ve věku 36 let.

