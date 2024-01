Externí autor 2. 1. 2024 21:04 clock 2 minuty video

Úžasný herec Vlastimil Brodský na filmovém plátně zářil, v osobním životě ale často upadal do stavů smutku a beznaděje. Snad i proto trávil spoustu času daleko od lidí na své chalupě ve Slunečné. Tam mu společnost dělaly hlavně jeho splíny, které mu nakonec vzaly život.

Vlastimil Brodský, kterému přátelé a blízcí neřekli jinak než Bróďo, patřil ve své době mezi nejvýznamnější osobnosti českého filmu. Ztvárnil nespočet filmových i seriálových rolí a v každé z nich naprosto exceloval. Nejvíce si jej ale diváci pamatují z filmů jako Zítra vstanu a opařím se čajem, Noc na Karlštejně, Ostře sledované vlaky anebo Tajemství hradu v Karpatech. Úspěchy sklízel ale i v osobním životě. Měl krásnou manželku Janu Brejchovou a dvě zdravé děti. Diváci ho milovali, stejně tak i jeho přátelé. I přesto byl ale herec nešťastný.

Smutek i smích

Herec byl mezi svými přáteli známý svým černým smyslem pro humor a také svou melancholickou náladou. Často prý vtipkoval o smrti. Hlavně tedy o té své. I přesto ale uměl své okolí rozesmát, za jeho vlastním úsměvem se ale skrývaly duševní bolesti a smutek.

Krásná roubenka

Když Vlastimil Brodský odešel do hereckého důchodu, trávil drtivou většinu svého času na roubence ve Slunečné na Českolipsku. Opuštěné stavení bylo ve své podstatě odrazem jeho duše. Chalupa byla totiž krásná, ale zároveň poměrně pochmurná a temná.

Herec na chalupě hojně pracoval. Opravoval, co se dalo, anebo si coby zkušený truhlář vyráběl nejrůznější doplňky do domu. Práce byla totiž tím, co pomáhalo udržet jeho mysl zaměstnanou. Ani tak se mu ale nedařilo chmury zahnat.

Vzal si život

Nakonec se jeho stavy stupňovaly a stupňovaly. Smrt, o které herec tak rád vtipkoval, na sebe nenechala dlouho čekat. A přišla si pro něj. Vlastimil Brodský si 20. dubna 2002 ve věku 81 let vzal život, a to právě na své milované chalupě.

Chalupa šla k zemi

Po smrti Vlastimila Brodského se jeho rodina rozhodla, že si chalupu neponechá. Což je více než pochopitelné. Stavení tedy prodala. Nový majitel byl pak nucen roubenku zbourat, neboť byla napadena dřevomorkou.

I tak je ale obec Slunečná s Vlastimilem Brodským už navždy spojena. A připomíná nejen jeho úspěchy, ale také problémy a strasti, které jej neustále pronásledovaly.

