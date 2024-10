Externí autor 16. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Vlastimil Brodský chybí nejen filmovým a divadelním fanouškům, ale především své rodině. Tento oblíbený herec si dobrovolně vzal život už před více jak dvaceti lety. Tato tragická událost obzvláště zasáhla hlavně jeho dceru Terezu, která na něj velmi často vzpomíná...

Je to už přes neuvěřitelných dvacet let, co mezi námi není oblíbený český herec Vlastimil Brodský. Umělec, kterému neřekl nikdo z jeho blízkých jinak než „Bróďa” se řadí mezi nejvýznamnější herce moderní historie. Jeho široký filmový záběr z něj udělal miláčka naprosto všech. Zbožňovali ho jak diváci, tak kritici.

Kariéru měl pestrou a bohatou. Za svůj život natočil téměř stovku filmů napříč všemi žánry, vidět jste ho mohli jak v komediích, tak dramatech, ale i v pohádkách a nebo thrillerech. Dokázal zahrát cokoliv. Uvěřili byste mu hodného dědouška i zákeřného padoucha.

Je až mrazivé, kolik toho měl se svou poslední rolí společného

Jeho poslední rolí byla ve snímku Babí léto, kde si zahrál společně se svou dlouholetou kamarádkou a kolegyní Stellou Zázvorkovou. Jeho postava se jmenovala František Hána. František Hána byl věčně vysmátý důchodce. Společně s Ladislavem Zindlukou, který hraje Brodského kamaráda, si na stará kolena dělají „dobrý den” z prodejců drahých nemovitostí.

Na konci filmu se František ocitne v balónu, což byl mimochodem sen právě Vlastimila Brodského. Proletět se v horkovzdušném balónu snil celý život. Je až mrazivé, co se dělo později, a kolik toho má herec a jeho filmová role společného. František Hána totiž ve filmu prohlásí, že nejlepší způsob toho, jak sám ukončit svůj život, je střelit se do srdce.

Vlastimil Brodský se zastřelil zhruba rok poté, co se film objevil v kinech.

Herec je pohřben spolu se svými rodiči ve Slunečné. Zanechal tu po sobě dvě děti, s bývalou manželkou Bíbou Křepelkovou má syna Marka a s herečkou Janou Brejchovou dceru Terezu, která se také stala herečkou.

Dojemná fotografie, kterou máte možnost vidět, pochází z její svatby, kdy se vdávala v roce 1995 za Herberta Slavíka. Pro Terezu Brodskou to byla ovšem už druhá svatba, předtím si velmi mladá (v jednadvaceti letech) vzala svého španělského kolegu z branže, který tu studoval na FAMU. Manželství s Jordim Niubóem ale vydrželo pouhé čtyři roky.

close info Profimedia zoom_in Vlastimil Brodský, Tereza Brodská

Chybí mně tvá moudrost, sečtělost, smysl pro humor

Svatbu tehdy měli v květnu, což se kvůli četným pověrám nedoporučuje a Brodská si navíc k tomu ještě oblékla černé šaty. Nicméně rozvod proběhl v klidu a někdejší manželé si nic nevyčítají. S Herbertem Slavíkem je dnes Brodská už skoro třicet let a vypadá to, že společné soužití manželům skutečně svědčí.

„S jedním chlapem se takhle dlouho vydržet dá a je to dobré. Já si nemůžu stěžovat, pořád je to cajk,“ svěřila se už před lety spokojená herečka pro web Super.cz. Společně mají syna Samuela, který už stihl ze svých rodičů udělat prarodiče. V roce 2021 se Samuelovi narodila dcerka.

„Chybí mně tvá moudrost, sečtělost, smysl pro humor, rady, drcnutí do zad jako projev lásky! Pusu posílám,“ zavzpomínala na svého milovaného otce Tereza Brodská v roce 2021 v čase, když by herec slavil narozeniny.

Pro pořad Showtime herečka řekla, že po svém tatínkovi zdědila hlavně empatii a v každém člověku vidět jen to nejlepší. Všechno to prý ale má až „na stará kolena”. „Tatínek se dával s každým do řeči, i když šel po ulici. A nabízel ženám, které potkával, sňatky,“ usmívá se Brodská, když dojemně vypráví o svém milovaném tatínkovi.

Brodská spustila lavinu vzpomínek na tatínky

Herečka na svého otce vzpomíná velmi často. A pokaždé, když se tak stane, strhne se doslova lavina. Vlastimil Brodský totiž nezůstal jen v srdci svých nejbližších, ale také v těch svých kolegů z umělecké branže.

„Tatínek. Byla jsem s ním často a bylo nám spolu moc krásně! Jen… čím jsem starší, tím silnější mám pocit, že to nebylo dost často. Myslím na tebe pořád,“ napsala Brodská před časem na svůj Instagram a reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

Mezi těmi, kdo také zavzpomínali na své tatínky byly například herečka Eva Holubová, někdejší první dáma Dagmar Havlová nebo spisovatelka Barbara Nesvadbová.

