Z mladíka na snímku se stal charismatický herec, který pocházel z ostravského Hrušova. Přesto se vypracoval na jednoho z největších hereckých velikánů své doby. V životě to neměl jednoduché a a v pokročilém věku se z tohoto světa rozhodl odejít dobrovolně. Rozpoznáte o jakého umělce se jedná?

Plachý herec, ale i sukničkář

Geniální český herec se narodil v roce 1920 v Hrušově nad Odrou u Frýdku-Místku. O svém místě narození ale hovořil jako o černé díře někde od Ostravy. Postupem času mu ale toto místo, jak sám přiznal, přirostlo k srdci. "Zejména procházky kolem řeky Odry, koblovské ohníčky v polích a romantika hradní zříceniny hradu Landeku," přiznal.

S úsměvem vzpomínal na své dětství, kdy si hrával na dvorku babičky, od které dostával jasné instrukce. "Odpoledne dýchat jenom nosem, z té chemičky jde všechno do luftu," smál se. Jeho otec byl sice úředník, ale oba rodiče po večerech hráli ochotnické divadlo. I když se toho budoucí herec bál, když se přestěhovali v jeho čtrnácti letech do Prahy, divadlo si zamiloval.

"Ovšem daleko dříve mně učaroval tanec a Fred Astair. V Praze jsme se naučil stepu a jako gymnazista jsem si přivydělával v nočních barech. Nezřídka můj plat předčil příjem rodičů, což jsem jim zamlčel a vylepšoval si tak studentské živobytí, třeba tím, že jsme často jezdil do školy taxíkem," svěřil se ve svých vzpomínkách.

Ještě předtím, než odmaturoval, tak vystupoval v barech a dokonce byl nějaký čas i tanečním instruktorem. Herec ale klamal tělem, působil jako plachý chlapec, ale byl to pěkný sukničkář. První lásky probíhaly na milovaném Valašsku a po zkušenostech, které nasbíral na nepřístupných filmech byl tak poblázněný, že mu vůbec nešla matematika.

Osudové ženy a trápení v lásce

Herecký talent v něm objevil E. F. Burian, ke kterému se dostal právě díky tanečnímu nadání. Jeho nejslavnější éra byla v 60. letech kdy spolupracoval s režiséry jako Jiří Menzel nebo Zdeněk Podskalský. Zahrál si ve filmech jako Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti, Všichni dobří rodáci nebo v legendární pohádce Arabela. Natočil stovky filmů, řadu divadelních a televizních rolí.

V osobním životě to měl poněkud komplikovanější. Nejdříve utekl herecké kolegyni Jiřině Jiráskové od oltáře. "Vymluvil se na to, že mu zemřela babička, a on by se styděl, kdyby v tom smutku měl prožít tak velké štěstí," svěřila se Jirásková před lety Blesk.cz. "Jsem ovšem přesvědčena, že si to vymyslel a ona babička ještě dlouho poté někde tajně žila," dodala ironicky.

Následně se herec oženil s půvabnou baletkou Boženou, se kterou měl syna Marka. Ani tenhle vztah nevyšel, protože Božena nedokázala strávit hercovy nevěry a jednoho dne ho vyhodila z bytu. "Ještě jsem mu ale uvařila večeři, a zatímco ji jedl, sebrala jsem mu klíč od bytu a vypakovala ho," prozradila pro Blesk.cz.

Jeho osudovou láskou byla jednoznačně Jana Brejchová, se kterou má dceru Terezu a jejich vztah vydržel dlouhých dvacet let. Poté se ale Jana Brejchová bláznivě zamilovala do Jaromíra Hanzlíka a následoval rozchod. "Rozešli jsme se po vzájemné dohodě. Oba jsme pochopili, že ona mě nemůže vystát," napsal herec ve své vzpomínkové knize.

Spáchal sebevraždu

Herec celý život trpěl depresemi, ale snažil se je maskovat svým neotřelým a někdy až černým humorem. Boj s démony nakonec nezvládl a v roce 2002 si vzal život. Herečka Stella Zázvorková tvrdila, že se na něm velmi negativně podepsala návštěva liberecké nemocnice, kde po mozkové příhodě ležel jeho kamarád Miroslav Horníček.

"Posadili nám ho, ale bylo to zbytečné. S těma vyhaslýma očima to už nebyl on," nechala se slyšet Zázvorková, která si pak vyčítala, že herce vzala s sebou za Horníčkem. Herce to doslova paralyzovalo a hrozně se bál, že by skončil podobným způsobem. "Celý život mluvil o smrti, ale bál se hlavně umírání," dodala Zázvorková.

Geniální herec se nakonec zastřelil přesně tři týdny po soudné návštěvě Horníčka v nemocnici. První žena Božena tuto tragédii musela sdělit dětem. "Marek se vyboural, když jsem mu to zavolala, a Tereza byla právě ve Švýcarsku. Hned jela domů," dodala Zázvorková. Tím skvělým hercem nebyl nikdo jiný než Vlastimil Brodský.

