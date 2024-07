Externí autor 8. 7. 2024 clock 4 minuty

Nejspíš už víte, že znamení zvěrokruhu, ve kterém jste se narodili, definuje vaši povahu. Ale víte o tom, že existuje ještě jeden, mnohem důležitější faktor? A sice hodina, ve které jste se narodili. Znáte svůj čas, v němž jste přišli na svět?

Pojďte si vybrat správné časové okno a s ním i povahu, která mu odpovídá.

Mezi 0:00 a 2:00

Tito lidé dávají před všelijakým dobrodružstvím přednost stabilitě a jistotě. Proto je pro ně důležitá podpora přátel a rodiny, v níž se potřebují cítit bezpečně. Čas od času jim sice jejich blízcí vyčtou peciválské sklony a absenci spontánnosti, ale nad tím stačí mávnout rukou, jelikož datum narození už zkrátka nelze změnit, tak to prostě je.

Mezi 2:00 a 4:00

Lidé narození v tomto čase jsou nesmírně inteligentní, odvážní a ambiciózní. Milují cestování a poznávání nových lidí a kultur. Mají spoustu přátel, kteří oceňují jejich životní postoje a vždy jim stojí po boku.

Mezi 4:00 a 6:00

Každému, kdo se narodí mezi čtvrtou a šestou hodinou ranní vždy záleží na blahu ostatních. Lidé v této skupině navíc patří mezi velké romantiky, kteří chodí světem s růžovými brýlemi na nose a vždy vidí v lidech jenom to dobré.

Mezi 6:00 a 8:00

Vzhledem k času, v němž jste se narodili, jste opravdu ranní ptáčata. Když ostatní vstávají a jdou teprve snídat, vy už máte hotovou spoustu věcí a pocit, že je poledne. Jste disciplinovaní, ambiciózní a pořádní perfekcionisté, což jsou vlastnosti vhodné pro vedoucí pozice.

Mezi 8:00 a 10:00

Lidé, kteří se narodili mezi osmou a desátou ranní, jsou pověstní svým flegmatickým přístupem k životu a stoickým klidem, s jakým přistupují k řešení různých peripetií. Tak jim neublíží ani ten největší stres. Tenhle životní postoj na nich oceňují nejenom kamarádi, ale i kolegové.

Mezi 10:00 a 12:00

K životu potřebujete pohyb jako motor, takže aktivní pobyt venku je pro vás alfa a omega vašeho bytí. Nevydržíte chvilku posedět na jednom místě. Jste plní energie a zcela svobodomyslní. Vy jste ti, kteří udělají první krok, ať už se to týká vztahů, nových přátelství nebo známostí.

Mezi 12:00 a 14:00

Tenhle čas řadí své zrozence do kategorie perfekcionistů. Pro ně je zkrátka práce hotová, až když je stoprocentní. Díky tomuto postoji platí v práci za nemilosrdné workoholiky. Pokud ale nastane chvíle rozhodnutí, rodina je pro ně vždy na prvním místě.

Mezi 14:00 a 16:00

Pokud jste se narodili v tomto časovém období, roli pro vás hraje pořádné dobrodružství. Bez něj to zkrátka v životě nejde. Nedokážete se podřídit tradicím a zvykům, vždy hledáte něco nového. Život i práci berete s lehkostí. Fakt, že si z ničeho neděláte velkou hlavu na vás oceňuje i spousta přátel.

Mezi 16:00 a 18:00

Každý, kdo se narodil mezi pozdním odpolednem a časným večerem, patří k velkým životním filozofům. Nad vším bádá, neustále všechno převrací z jedné strany na druhou, jenom tu nesmrtelnost chrousta nějak nenachází. Co na něm ale ostatní oceňují, je optimistická povaha.

Mezi 18:00 a 20:00

Jste mistři empatie. Dokážete se vcítit do druhých lidí na první dobrou. Neboli vám k tomu stačí jeden pohled a jedna dvě věty. A za to získáváte uznání. Nejenom rodiny, ale i přátel a kolegů. Jenom myslete na to, že občas i vy potřebujete pozornost a chvilku se věnovat jenom sami sobě.

Mezi 20:00 a 22:00

Na rozdíl od lidí, kteří milují pozornost zaměřenou na svou osobu, vám tahle touha zůstává zcela cizí. Naopak spíš hledáte lidi, kteří potřebují pozornost. Těm nabízíte nejenom svou velkorysost, ale i otevřené srdce.

Mezi 22:00 a 00:00

Lidé narození mezi desátou hodinou večerní a půlnocí dobře vědí, čeho chtějí v životě dosáhnout. A protože také vědí, jak budou své ambiciózní plány realizovat, jsou plní nadšené energie. Definuje je nejenom kreativita, ale i velké sebevědomí.

