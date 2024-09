Externí autor 30. 9. 2024 clock 6 minut

Znáte to. Vyzkoušíte bezpočet různých účesů, dáte na radu kadeřnice, ale stejně máte pocit, že to stále není ono. Pokud pro sebe nemůžete najít ten správný vlasový styling, zeptejte se hvězd. Podívejte se, zda vám radí krátký střih, vrabčí hnízdo nebo jinou vlasovou kreaci.

Při výběru správného účesu je třeba brát v úvahu spoustu věcí. Mezi ně patří nejenom věk, ale také profese a rovněž i fakt, na kolik jste ochotná si vlasy denně upravovat a věnovat jim odpovídající péči. Nejenom tohle hvězdy zohledňují...

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Hlavně nic komplikovaného, zařve Beranka u kadeřnice. A má pravdu. Je totiž velmi zaneprázdněná a nemá čas se věnovat pravidelné úpravě vlasů. Proto potřebuje účes, který je jednoduchý, minimalistický a vždy vypadá dobře.

Slušet jí bude rozcuchaný dlouhý bob. Střih po ramena vypadá dobře jak rovný, tak zvlněný. Ten navíc nabízí snadnou úpravu i během dne.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Pro ženu v Býku jsou dlouhé vlasy to pravé. Není divu, existuje sotva co smyslnějšího než nádherná hříva bohatých vlasů. Tohle znamení nemá rádo změny, navíc svoje vlasy nosí s hrdostí, protože jsou na ně pyšné.

Smyslná žena v Býku potřebuje dlouhé vlasy, které podporují její přitažlivost. Gesto hravého omotání si vlasu kolem prstu fungovalo, funguje a fungovat bude. Tak proč se zbytečně stříhat, když právě s dlouhými vlasy udělá dojem?

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Lidé narození ve znamení Blíženců potřebují ve svém životě neustále něco nového. Jinak se totiž začnou rychle nudit. A to platí i pro vlasy. Každá Blíženka je tak trochu vlasový chameleon neustále sbírající nové nápady na účesy. Navíc se nespokojí jenom se změnou střihu, ale ráda střídá i barvu vlasů.

Základ vlasové barvy tvoří vhodný podklad, který se dá během chvilky proměnit třeba do růžova. Pochopitelně ideálně smývatelný, aby po dvou až třech umytích mohla Blíženka sáhnout zase po jiné kreaci. A výjimkou nejsou ani dvoubarevné kreace.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Pro citlivou Račici je důležité, aby se v životě cítila dobře. A to samé platí i pro vlasový styling. Nepotřebuje nic složitého, protože jí jde hlavně o pocit, nikoli snahu o extravagantní vyjádření.

Hvězdy Račici doporučují nekomplikovaný vrstvený střih s pěšinkou uprostřed. Takový účes hezky orámuje obličej, nechá vyniknout ženství a navíc je díky žehličkám a kulmám ohromně variabilní.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lvice bez správného entrée jako by nebyla. Když vchází na scénu, dokonale se oblékne a potřebuje „pohodit“ správnou, tedy objemnou hřívou.

Takže milé Lvice, zařaďte do vlasové péče fénování kulatým kartáčem, protože jedině více či méně zvlněné vlasy vás zviditelní. Slušet vám budou i všelijaké sponky nebo barevné šátky do vlasů.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Možná pro někoho překvapivě, ale zdánlivě chladné Panny umí být neskutečně trendy kočky, které se nebojí změn. Rády střídají nejenom střihové kreace, ale v otázce barev jste je nejspíš viděli jako blond, tmavovlásky nebo zrzky. Pro Pannu je tohle zajímavý způsob posouvaní vlastních hranic.

Sluší jim radikální pixie střih. Ženy v Panně si klidně nechají vystříhat strany a pracují s delšími horními vlasy. I když se zdá na první pohled poněkud extravagantní, tenhle střih je snadno upravitelný a nositelka ho může měnit podle nálady.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

S Váhou je život v rovnováze. Hlavní roli v něm hraje estetika. A to jak ve všech oblastech, tak i ve vlasových kreacích. Váhy fandí jemným účesům, které jsou minimalistické a snadno se upravují, ale přesto jsou něčím výjimečné.

Tomu naprosto dokonale odpovídá dlouhý bob, v němž symetrii poskytují jasné linie, ale vzhled zůstává svěže proměnlivý.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Mottem znamení Štíra je, co vidíš, to dostaneš. Štírky jsou dost přímé, platí pro ně, co na srdci, to na jazyku. Stejně nekompromisně se staví i ke svým vlasům. Potřebuje rovný, co nejhladší střih.

Slušet jí bude střih s pomocí prostřihovacích nůžek, který působí mnohem vzdušnějším a cool dojmem, což je pro Štírky to pravé.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Žena ve Střelci potřebuje dobývat svět. To jsou její ambice, do kterých je pořádně zapálená, takže účes je pro ni podružná záležitost. I přes to ale Střelkyně přikládají vzhledu velký význam. Chápou, že s upraveným vzhledem se jim cíle budou zdolávat lépe.

Tohle znamení potřebuje nekomplikované všestranné řešení a tím je vysoký culík. Nikdy nevyjde z módy, vždy vypadá dobře a udrží vlasy mimo váš obličej. A když jdete večer po práci na skleničku, tenhle vlasový styling se hodí ke každému večernímu outfitu.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Znamení Kozoroha je poněkud konzervativní. Jakmile se v jeho životě něco osvědčí, není pro něj důvod to měnit. To platí i o Kozorožkách a změně vlasové kreace. Pokud se ale přece jenom rozhodne pro nový účes, obvykle v minimalistickém pojetí, bývá spokojená.

Těmto ženám sluší světlé ombré, anebo mohou zvolit metodu balayage. Jemné akcenty ve vlasech nepředstavují zas až takovou změnu, ale přitom jsou nesmírně osvěžující, což Kozorožka umí ocenit.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Jak známo, tohle znamení je ve svých kreacích poněkud výstřední a platí to i o vlasech. Vodnářské vlasové experimentátorky měly na hlavě už nejspíš vše, od široké palety barev, přes ofinu, až po trvalou. Nejsou v tomhle ohledu konstantní, ale když to na ně přijde, je to bomba.

Přesto Vodnářům sluší elegantní styling. Například vlasy sčesané dozadu vypadají sofistikovaně a zároveň noblesně. Navíc je to vzhled, který je pro ně důležitý i v každodenním životě. V tomhle ohledu se dobře uplatí i elegantní nízký drdol.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Hravě holčičí styl vyjádřený velkými copánky, vlajícími kadeřemi a dalšími rozpustilými kreacemi. Je jasné, že Ryba potřebuje hravost a romantiku. Je přirozeně hezká a svůj mladistvý vzhled si uchovává až do pozdního věku.

A co jí sluší? Jednoznačně vodou inspirované zvlněné účesy, ale také třeba rybí cop v různých variacích. Zkrátka vše, co těmto ženám přidává na jedinečnosti.

Zdroje: www.stylebook.de, www.glamour.de