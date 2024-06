close info Photosbypatrik / Shutterstock

Magdalena Weingärtner 9. 6. 2024

Naše babičky dobře věděly, kde najít v dosahu v přírodě největší zdroj vápníku. Většinu lidí by to ale běžně ani nenapadlo. V Česku kvete tento zázrak od května do srpna, při příznivě teplém počasí až do října.

tag Mák Mléko Nehty Recept Rostliny Vápník

