Vědci našli na Měsíci velké zdroje vody. Pravděpodobně ji odčerpává ze Země

Při zkoumání planet, hvězd či měsíců astronomové nepátrají jen po stopách mimozemského života, zajímá je složení planet, které přispívá k poznatkům o vzniku celého vesmíru. A pak je to samozřejmě voda, po které pátrají. Kde je voda, mohl být život nebo se může vyvinout. Na Měsíci voda je, ale kde se tam vzala a jak souvisí se „životem“?

Letmý pohled do historie lunární vody

Pohlédneme-li do historie „vody“ na Měsíci, zjistíme, že už v roce 1645 holandský astronom M. van Langren zmapoval měsíc a tmavé skvrny na povrchu, o kterých se domníval, že to jsou oceány. Nazval je mare, latinsky moře. Dnes se ví, že to jsou čedičové sopečné pláně, ale jméno zůstalo. Koncem 19. století na základě svých měření americký astronom W. Pickering objevil, že Měsíc nemá atmosféru a voda by se tak musela vypařit. Dlouhá léta s ním vědci souhlasili. S myšlenkou vody opět přišel teoretický fyzik K. Watson na počátku 60. let minulého století, který uveřejnil článek o vodním ledu v kráterech v trvale zastíněných oblastech.

Zkoumání na místě

Vzorky z Měsíce, které posbírali astronauti mise Apollo, stopy vody neprokázaly a vědci usoudili, že je povrch naší luny zcela suchý. V 90. letech snímky sondy NASA naznačily, že by v kráterech oblastí, které nejsou vystaveny slunečnímu záření, led být mohl. Avšak dle snímků nízkého rozlišení to nebylo možné prokázat. S vývojem technologií byly první vzorky z Měsíce znova prozkoumány v roce 2008 a uvnitř střípků sopečného skla byl nalezen vodík. To byl první významný objev, který naznačil, že v dávné minulosti, možná už při vzniku Měsíce, voda mohla být v jeho nitru. Následovalo další sbíraní údajů a v roce 2018 byla existence vody zjištěna v zastíněných oblastech. V roce 2020 potvrdila observatoř SOFIA agentury NASA objev vody i na sluneční straně Měsíce, což znamená výskyt na celém povrchu Měsíce.

Původ vody na Měsíci

Voda, jak naznačují důkazy, pochází ze srážek ledových meteoritů a komet a díky mísení měsíčního prachu slunečním větrem. Jak se uvádí v článku ScienceAlert z počátku května 2022, vědci nově uvádějí, že ionty vodíku a kyslíku se na povrch Měsíce také dostávají, když se na pět dní v každém lunárním měsíci dostane Měsíc do chvostu zemské magnetosféry. Sluneční vítr některé linie magnetického pole v chvostu narušuje. Když si jím Měsíc proplouvá, dojde k zacelení trhlin a ionty, které před tím unikly ze zemské atmosféry, se vracejí na Zem. V tu chvíli „… to je jakoby se Měsíc ocitnul ve spršce vodních iontů…,“ říká geofyzik G. Kletetschka z Aljašské univerzity ve Fairbanksu. Z iontů, které se dostávají na povrch Měsíce, se vytváří led, protože Měsíc nemá magnetosféru.

Zlomy v kráterech umožňují vznik velkých zásobáren podpovrchové vody

Měsíc jako zásobárna vody

Údaje sondy NASA Lunar Reconnaissance Orbiter však naznačují skalní zlomy, do kterých se různými geologickými procesy tento led dostává. „V kráterech se vytvářejí strukturní rozšíření a zlomy, které umožňují vznik sítě pórovitého prostoru, který může být velkou zásobárnou podpovrchové kapalné vody," píše Kletetschka a jeho tým ve studii (nature.com) v březnu 2022. Zlomy poskytují dostatečnou ochranu před vypařováním. Domnívají se, že si takto Měsíc pěkně v tichu odčerpává „pozemskou“ vodu už více než tři miliardy let, a že většina vody se dostala na Měsíc právě tímto způsobem. Předpokládají, že se pod povrchem mohlo nashromáždit tolik vody, že by zaplnilo severoamerické Huronské jezero. „Vzhledem k tomu, že tým NASA Artemis plánuje vybudovat základní tábor na jižním pólu Měsíce, mohou být ionty vody, které vznikly před mnoha eony na Zemi, využity v systému podpory života astronautů,“ říká Kletetschka. A tak měsíční voda může nakonec život na Měsíci umožnit.

