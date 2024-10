Externí autor 12. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Tahle studie Harvardské univerzity o vodě z kohoutku vás překvapí! Vědci ukazují, že i zdánlivě malé změny v našem životě mohou mít významný dopad na dlouhověkost. Věděli jste, že pití „kohoutkovky“ není jen ekonomicky výhodné a ekologické, ale může výrazně přispět k našemu celkovému zdraví?

Výzkumníci analyzovali data téměř 200 tisíc mužů a žen a došli k závěru, že konzumace běžné vody z kohoutku může výrazně přispět k celkovému zdraví a dlouhověkosti. Studie se zaměřila právě na souvislost mezi pitným režimem a dlouhodobým zdravím. Výsledky ukazují, že pravidelná konzumace téhle všude dostupné vody může snížit riziko předčasného úmrtí až o 30 procent.

Klíčové faktory

Výzkumníci identifikovali několik základních faktorů, které přispívají k pozitivnímu vlivu „kohoutkovky“ na naše zdraví. „Je až neuvěřitelné, že něco tak jednoduchého může mít až tak významný vliv,“ říká hlavní autorka studie doktorka Emily Chen. Jak je to možné? Tady je vysvětlení vědců:

Obsah minerálů: Voda z vodovodu často obsahuje důležité minerály jako vápník a hořčík, které jsou nezbytné pro správné fungování organismu.

Absence škodlivých látek: Přísné normy pro kvalitu pitné vody zajišťují, že voda z kohoutku neobsahuje škodlivé látky v nebezpečných koncentracích. Navíc v ní nejsou žádné cukry ani sladidla, které nám v obrovské míře škodí. Právě ty nám totiž nejvíc zkracují život.

Hydratace: Snadná dostupnost vody z kohoutku podporuje pravidelnou hydrataci, což je klíčové pro celkové zdraví.

Experti tvrdí, že zjištění podtrhují důležitost investic do infrastruktury čisté vody. „Je to jedna z nejefektivnějších investic do veřejného zdraví, jakou můžeme udělat,“ říká profesor Michael Brown s tím, že je důležité si uvědomit, že kvalita vody se může lišit v závislosti na regionu, v Česku je ale téměř všude v perfektní kvalitě.

Doporučení vědců

Na základě výsledků studie odborníci doporučují následující:

- Pít především vodu z kohoutku místo balené vody nebo sladkých nápojů. Zároveň upozorňují, že průmyslový lobbing je velmi silný a výrobci balených vod a nápojů mohou být silně proti. Sladkých limonád včetně těch s umělými sladidly bychom se pak měli zříci úplně. Škodí nám v jakémkoli množství.

- Pravidelně bychom měli kontrolovat kvalitu dodávané vody v naší oblasti (obvykle jsou zprávy zveřejňovány v předem daných intervalech na internetových stránkách vodáren).

- Pokud je kvalita vody nižší, nebo nám zcela nechutná, pak je nejjednodušší investovat do kvalitních filtrů. Vyjde to opět na méně než kupovat balenou vodu.

Pomůžete planetě

Harvardská studie o vodě z kohoutku zapadá do širšího kontextu postupů, které byly vyvinuty mezinárodním týmem výzkumníků. Tento nový přístup se zaměřuje nejen na lidské zdraví, ale také na udržitelnost a ochranu planety. „Pití vody z kohoutku je perfektním příkladem volby, která je zdravá pro nás i pro životní prostředí. I další doporučení jsou v souladu s nejnovějšími poznatky ve výživě: větší důraz na rostlinnou stravu, omezení konzumace červeného masa a zpracovaných potravin, zvýšení příjmu ovoce, zeleniny a celozrnných výrobků. A samozřejmě platí preference lokálních a sezónních potravin a minimalizace potravinového odpadu,“ uvádí odborník na výživu Walter Willet.

Zdroje: www.chip.de, www.focus.de