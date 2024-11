Intenzivní srážky, dlouhotrvající sucha, tání ledovců nebo stoupající hladiny oceánů. Klimatické změny způsobují, že se globální vodní cyklus stává stále nepředvídatelnějším. To má vážné dopady na zemědělskou produkci a potravinovou bezpečnost. Podle odborníků ale bude ještě hůř.

Desítky let neudržitelného využívání půdy, odlesňování a špatného hospodaření s vodními zdroji si vybírají svou daň. Podle nové zprávy Globální komise pro vodní hospodářství lidstvo poprvé v historii vyvedlo z rovnováhy koloběh vody. Jsme tak na pokraji ekonomického zmatku, snížení produkce potravin a následného hladomoru.

Hydrologický cyklus představuje neustálý proces, kterým se voda pohybuje na Zemi. Zahrnuje různé fáze, během nichž se tekutina odpařuje z oceánů, řek a jezer, stoupá do atmosféry a kondenzuje se do mraků.

Jakmile se vodní páry ochladí a spojí, padají zpět na zem ve formě srážek, jako je déšť nebo sníh. Voda poté buď odtéká do řek a oceánů, nebo se vsakuje do půdy a doplňuje zásoby podzemních pramenů. Tento cyklus je poháněn sluneční energií a gravitací a hraje klíčovou roli v regulaci klimatu a dostupnosti sladké vody na planetě.

Poptávka po pitné vodě

Jeho narušení má proto obrovský dopad na celou faunu a flóru včetně lidí. „Zdá se, že na srážky, přinášející pitnou vodu, se nedá spolehnout,” říká Johan Rockström, spolupředseda Globální komise pro ekonomiku vody. „Již polovina světové populace čelí nedostatku vody a toto číslo se bude zvyšovat,” upozorňuje.

Zpráva varuje, že nedostatek vody by mohl ohrozit více než polovinu světové produkce potravin a do roku 2050 snížit globální HDP v průměru o 8 %. Země s nižšími příjmy by mohly utrpět až 15% ztráty. Poptávka po pitné vodě navíc podle predikcí do konce desetiletí převýší nabídku o 40 %.

Komise odborníků totiž zjistila, že v posledních desetiletích vlády značně podcenily množství vody potřebné ke kvalitnímu životu. Jak ukazují výpočty, zatímco na hygienu stačí člověku mezi 50 až 100 litrů vody denně, pro celkový důstojný život, od dostatku potravy po ošacení je nutné až 4000 litrů vody na osobu. Ve většině regionech tohoto objemu nelze dosáhnout ani lokálně.

Vodní krize

Podle zprávy na nedostatek nezávadné vody umírá denně 1000 dětí. K většina znásilnění žen a dívek v Africe dojde, když jdou pro vodu, a tam, kde je voda využívána v průmyslu, je často kontaminována škodlivými látkami.

Zároveň se zapomíná, že je celý cyklus celosvětově propojený tzv. atmosférickými řekami. „Čínská ekonomika závisí na udržitelném hospodaření s lesy na Ukrajině, v Kazachstánu a v Pobaltí,“ vysvětluje Johan Rockström, ředitel Postupimského institutu pro výzkum klimatických dopadů. „Stejný případ můžete použít pro Brazílii, která dodává sladkou vodu do Argentiny.”

Odborníci proto upozorňují, že nedostatek pitné vody není pouze problémem rozvojových krajin. Krizi čelíme všichni. Navrhují proto, aby se vlády spojily a společně provedly tzv. vodní revoluci.

Ta by měla zahrnovat nejen transformaci zemědělství a chovu, jako je přechod na méně náročné plodiny a snížení produkce masa, čištění a opětovné použití odpadních vod, ale také efektivnější využívání vody s pomocí umělé inteligence.

