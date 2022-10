Tyto záhadné úkazy zamotaly vědcům hlavu. Tajemství rozluštil obyčejný kovář

Elena Velímská

Všechny, kteří mají rádi záhady a konspirační teorie, potěšilo objevení podivného vrtu ve tvaru pravidelné sedmicípé hvězdy v norském městě Volda. Přidal se tak do sbírky obdobných děr i v jiných místech světa. Je důkazem vyspělé technologie. Ale jaké? Kdo a kdy ji používal?

Sedmicípá záhada

Poslední listopadový den roku 2007 při práci na úpravě parku odstraňovali dělníci rostliny a nečistoty ze skalnaté hory, jíž část měla být odkopána. Při své práci narazili na zvláštní otvor, který je udivil. Měl tvar hvězdy o velikosti 65 až 70 milimetrů. Nebyla to však jen pouhá díra. Vedla mírným sklonem jako tunel do nitra skály, rovnoběžně s fjordem Volda. Při pozdějším průzkumu se zjistilo, že je dlouhá nejméně čtyři metry. Jak hluboko vede, se nezjistilo. Hrany hvězdy jsou velmi čisté, oblé, bez ostrých hran nebo nějakých hrbolků či vrypů. Odborníci analýzou vyloučili známky skelnatění, které by ukázalo na působení tepla, tedy vrtání, také laser byl vyloučen. V otvoru byla nalezena zrnka písku. Vědci na její původ neměli odpověď.

Civilizace vyspělých technologií

Noviny přinášely zprávy o různých teoriích. Objevily se názory o božím znamení a samozřejmě mimozemšťanech. Dle místních legend se dávno před objevením této sedmicípé hvězdy v tom místě a v určité dny objevuje pára, ze které vychází červenavé, oranžové nebo žlutozelené světlo. Dalším vysvětlením byly starověké civilizace, které ovládaly vyspělé technologie. Po celém světě o nich najdeme důkazy v podobě staveb, megalitů, ale i nevysvětlených záhad. Ani díry přesných tvarů vyvrtané do velmi pevných kamenů nejsou výjimkou. Obrovské přesné otvory nějakým způsobem vyhloubila již Incká civilizace v jihoamerickém Pumapunku. Najdeme je i na čedičové plošině v egyptské Gíze. Otvory do pevných podkladů ve tvaru různých hvězd byly objeveny na řadě míst po celé zemi. Jen pro příklad ve Flynt County v Massachusetts. Jsou důkazem neznámé civilizace s důmyslnou technologií? Jak a proč je vyhloubila? A proč mají tvar hvězdy?

Hvězda Volda

Norská hvězda Volda, jak byla nazvána, byla vyhloubena do tvrdé žuly. Byla vyvrtána? Vědci však nikde neobjevili nějaké starověké vrtací systémy, vrtáky nebo vrtací hlavy. O rok později místní kováři přišli s možným vysvětlením. Domnívali se, že otvor mohl být vyvrtán ve 30. letech 20. století. Tehdy, jak řemeslníci vysvětlili, se prý při vrtání hor používali šestiboké vrtací hlavy. Zní to jako pravděpodobné vysvětlení. Pátralo se proto i po dalších dírách. S nadšením se ho účastnili i milovníci záhad, ale žádné jiné nebyly nalezeny. Teoretičtí badatelé to však zpochybňují a poukazují na podobné díry na mnoha místech světa. Geologové ani inženýři, jeskyňáři či jiní odborníci vysvětlení nemají. A sedmicípou hvězdu Volda znova pokryl přírodní materiál, který – alespoň prozatím – tuto nevysvětlenou záhadu pohřbil a zanechal otázky bez odpovědi.

