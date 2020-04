Masový vrah se sekerou: Čeledín Franz Sandtner šokoval i prezidenta Masaryka

Za první republiky stávala ve Slavkovském lese u Sokolova obec Rockendorf, česky Žitná. Kousek od ní, na samotě v polích, se nacházel statek Doyscherhof, kde se v roce 1926 udála jedna z nejhorších prvorepublikových tragédií.

V noci na 10. dubna toho roku napadl sníh a venku foukal mrazivý vítr. Rodina Döllnerových spala v jedné posteli i s dětmi, jak v té době bývalo zvykem. Rodiče se nestačili ani pořádně probudit, když do ložnice vstoupil neznámý vrah a začal do nich sekat sekyrou. Instinktivně zalehli své děti, aby je ochránili svými těly.

Vrah se přesunul do kuchyně a hledal, co by se dalo ukrást. Našel jen hodinky, půl kila másla, 6 vajec a 950 korun v hotovosti. Když konečně odešel, pokrývka v ložnici se pohnula. Jedenáctiletý Kašpar Döllner útok přežil schovaný pod těly rodičů a běžel na půdu vzbudit pasáčka, aby ho poslal do vesnice pro dědečka.

Čeledín se ve tmě ztratil a musel se vrátit pro lucernu. Když konečně dorazil zpět i s dědečkem, Kašparovým rodičům už nebylo pomoci, upadli do kómatu a zemřeli pár dní poté. Na místě byla zavražděna i čtyřletá Anna, devítiletý Theodor a služka Marie. S těžkým zraněním nakonec přežil Kašparův bratr Josef, bez úhony jako zázrakem vyvázla devítiměsíční Maruška.

Masakr v Doyscherhofu otřásl celou republikou. Policisté našli v lese vražednou sekyru a zakrvácený svetr, vrah měl ale velký náskok a nikdo nevěděl, kde ho hledat. Kapitán Članěk se upnul k jedinému svědectví, které se naskýtalo: malý Kašpar tvrdil, že vraha zahlédl ve světle petrolejové lampy. "Vypadal stejně jako ten ryšavý čeledín, kterého otec před lety vyhodil. Říkali jsme mu Rotkopf," popsal útočníka chlapec.

Ostatní policisté o jeho výpovědi pochybovali, ale Članěk nechal dotyčného čeledína prověřit. Ukázalo se, že se "Rotkopf" jmenoval vlastním jménem Franz Sandtner a toho času sloužil vojenskou službu na Slovensku. Shodou okolností měl zrovna v době vraždy v Žitné dovolenku a v kraji se opravdu potloukal. Ani nezapíral.

Co bylo ještě horší, Sandtner nevyjádřil nad činem žádnou lítost, jediné, čeho litoval, bylo, že si nevšiml ostatních dětí pod peřinou a nezabil je všechny. Prezident Masaryk proto vnímal jeho žádost o milost jen jako formalitu, kterou nebude ztrácet čas. Rozhořčená veřejnost chtěla vidět "bestii v uniformě" na provaze. A tak se také stalo. Franz Sandtner byl v Plzni roku 1927 oběšen rukou státního popravčího Leopolda Wohlschlagera.