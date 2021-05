Ted Bundy, krasavec mezi vrahy: Ženám dělal strašné věci před smrtí i po ní

Ted Bundy zabil přes 30 lidí

Foto: State Archives of Florida/ Creative Common/Public domain, https://creativecommons.org/publicdomain/

Ted Bundy je jeden z nejznámějších sériových vrahů americké historie. Na kontě má přes 30 vražd, znásilnění, posmrtné zohavení a mnoho dalšího. Vybíral si mladé dívky, které se mu neuměly bránit. Jeho advokátem byl po soudním řízení popsán jako „samotná definice bezcitného zla.“

Ani další popisy jeho osobnosti nebyly zrovna lichotivé. Životopiskyně Ann Rule se o něm ve své knize The Stranger Beside Me vyjádřila jako o „sadistickém psychopatovi, který si užíval bolesti jiného člověka a kontroly nad obětmi až do smrti a dokonce i po ní.“

Problémy se vztahy

Tedova emočně chladná osobnost se začala vyvíjet už v dětství. Na pokusy o sblížení se se svým nevlastním otcem reagoval odtažitě. Neosobní vztah s matkou, který se chovala jako jeho starší sestra tomu taky moc nepomáhal. Ted Bundy se tak už odmalička uzavíral do sebe.

Ted Bundy kartotéce vrahůZdroj: Florida Dpt of Corrections/Creative Commons/Public domain, https://creativecommons.org/publicdomain/

V pubertě se jeho psychická nepohoda ještě prohlubovala, když ho spolužáci kvůli jeho stydlivosti šikanovali. Už před nimi prohlašoval, že jednou bude vrah.

Díky jeho inteligenci však jeho popularita začala pomalu stoupat. Na školním úspěchu možná až nezdravě lpěl. Nakonec dosáhl na vysokoškolský titul z psychologie (Zdroj:refresher.cz).

První láska skončila fiaskem

Zanedlouho si Ted našel svou první lásku. Vztah však dlouho nevydržel a za nějakou dobu se s ním jeho milovaná rozešla. Vrah se z této bolestivé rány nikdy nevzpamatoval a začal být svou ex-přítelkyní posedlý. Z plachého hocha se stal dominantní muž, který navíc začal vykrádat domy.

Vraždil „s broukem“

Zdá se, že to byl rok 1974, kdy začala vražedná kariéra Teda Bundy. Nakonec se zjistilo, že poprvé měl vraždit už ve 14 letech. Celou dobu využíval ochoty mladých dívek, když je poprosil o pomoc a pak odlákal do ústraní. Když je přilákal dostatečně blízko ke svému signifikantnímu autu Volkswagen Beetle, tak je omráčil či hned zabil tupým předmětem. Poté je naložil do auta a nasadil pouta. Doma pak dívky znásilnil a různými způsoby zabil.

Slavný VW Beatle sériového vraha Teda BundyhoZdroj: DCTWINKIE5500 / Creative Commons / CC BY-SA 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Zvrat v případu mohla přinést Carol DaRonch, když se dokázala na poslední chvíli dostat z násilníkova auta a vše vylíčit kolemjdoucím a následně policii. Případ se však ani s lepšími důkazy nehnul z místa, a tak Bundy zabíjel dál.

Mrtvoly si sám zdobil

Někdy se přitom k obětem posmrtně vracel pro jejich sťaté hlavy, které si doma vystavil jako trofeje. Zároveň jim měl Bundy umývat vlasy, nalíčit je a zapojovat je do sexuálních aktů.

Na otázku, proč to dělal, odpověděl: „Když tvrdě pracujete na tom, abyste něco udělali správně, nechcete na to zapomenout.“

Krom toho se stávalo, že s celými těly měl posmrtně intimní styk, dokud nebyly mrtvoly příliš napadené hnilobou. (Zdroj: www.crimemuseum.org)

Dům Teda Bundy v UtahuZdroj: Vidor - Own work/ Creative Commons / CC0, https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/

Do křesla se mu nechtělo, dvakrát uprchl

V roce 1975 byl jen díky náhodě zatčen. Kvůli podivné jízdě byl zastaven policistou, který pak v jeho autě našel množství podezřelých předmětů – pouta, lano, sekáček na led atd. Až o několik hodin později byl identifikovaný jako nebezpečný Ted Bundy.

Podařilo se mu však z vězení dokonce dvakrát utéct. Kromě krádeží začal znovu brutálně vraždit. Naposledy unesl, znásilnil a zavraždil teprve 12letou Kimberly Leachovou, která byla jednou z jeho nejmladších obětí.

Až v únoru roku 1978 byl díky duchapřítomnému policistovi konečně dopaden a odsouzen k trestu smrti. K tomu došlo o bezmála 11 let později na elektrickém křesle. Sám Bundy se přiznal ke 30 vraždám, skutečný počet však bude pravděpodobně ještě vyšší. (Zdroj:abcnews.go.com)