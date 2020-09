Václav Mrázek - vrah na bicyklu: ženské oběti si vyhlížel při toulkách přírodou

V roce 1951 se komunističtí soudruzi domnívali, že v zemi vymýtili veškerý zločin. Nepřátelé z řad buržoazie skončili na oprátce nebo ve vězení, lid tedy mohl volně dýchat v bezpečí. Právě tehdy bylo u Chomutova nalezeno tělo 15leté pasačky Hany. Někdo ji ubil klackem a poté znásilnil.

Václav Mrázek (1925 – 1957) snil o dráze policisty, ačkoli odmalička na každém rohu kradl, co se namanulo. Ke krádežím ho dokonce naváděli rodiče, protože žili ve velmi chudých poměrech a živili tucet dětí. Rodina svého času ani neměla na pořádné ubytování a přebývala v odstaveném vagóně. Potom přišla válka.

Do policejního sboru ani do armády Mrázka kvůli malému vzrůstu a nízké inteligenci nepřijali, ale v roce 1946 se mu naskytla příležitost odjet do Bulharska a Rumunska jako ozbrojený doprovod humanitární pomoci. Kdo by si myslel, že se mladý muž tímto obrátil na bohulibou cestu, pekelně by se mýlil. Humanitární pomoc na místo určení nikdy nedorazila, protože ji ozbrojenci cestou rozkradli. Mrázek mezi kolegy našel nejen sobě rovné, ale ještě horší typy. Vyhladovělým obětem války vojáci nabízeli jídlo výměnou za sexuální služby, přičemž často požadovali velmi zvrácené praktiky. Mrázek se účastnil orgií, které mu poskytly inspiraci k rozvíjení vlastních sexuálních představ.

Po návratu do Čech měl k dispozici už jen pornografickou literaturu. Zjistil, že ho vzrušuje vidina nehybného ženského těla. Jednoho večera se pokusil vloupat do márnice.

Přesto prožil několik relativně normálních vztahů a zplodil několik dětí. Jeho partnerky ho později označily za průměrného milence, jenž byl až nezdravě šetrný, když přišlo na peníze. Chápaly to jako důsledek velké chudoby v dětství.

Ve stálém vztahu Mrázek setrvával i v době, kdy začal vraždit. Jezdil na kole okolím Chomutova a vybíral si osamělé ženy a dívky. První oběť ubil, na další střílel pistolí. Celkem usmrtil pět žen a jeden milenecký pár.

Útoků však podnikl mnohem více. V jednom případě měla napadená štěstí, že Mrázek ejakuloval už při prvním výstřelu a oběť ho přestala zajímat. Žena utekla s prostřeleným kabátem, ale bez zranění. Jindy znásilnil velmi malé holčičky, ale nechal je žít. Věřil, že děti ho nebudou schopny identifikovat.

Policii se podařilo vraha dopadnout až po šesti letech od jeho první vraždy. Soud pro něj nenašel jiný trest než ten nejvyšší. Dva dny před koncem roku 1957 byl nekrofilní sadista Mrázek oběšen v Pankrácké věznici.