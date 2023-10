close info By Unknown author - http://greatlakeships.org/3688119/data?n=2, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96274939

Lenka Bělská 9. 10. 2023

Alice Bettridge se cítila slabá jako moucha. I přesto se zvedla z postele, aby našla papír a tužku. „Jsem poslední, kdo zůstal naživu. Mrznu a umírám hlady. Řekněte prosím rodičům, co se mi stalo.” Vzkaz vložila do láhve a vyhodila ji do vody. Loď, na níž zemřela, se později beze svědků potopila.

Lodní doprava se na Velkých jezerech v Kanadě v průběhu zimy zastavuje. Plavidla se proto snaží zůstat v provozu co nejdéle to drsné ledové podmínky dovolují. To byl i případ SS Kamloops, nákladního parníku, který na konci roku 1927 převážel dvacet členů posádky, dehtový papír, dráty na oplocení, potrubí a boty. close Magazín Vědci našli prehistorický zázrak zamrzlý v čase. Zabírá plochu 900 km. Podívejte na neuvěřitelné záběry Téměř osmdesátimetrový kolos vyjel 1. prosince z přístavu Courtright v Ontariu. Poté pokračoval přes jezero Huron až do Hořejšího jezera. Tam ho však zastihla mohutná bouře. Nikdo dodnes netuší, co přesně se stalo. Silně pokrytý ledem a se zhasnutými světly se plavil k jihovýchodnímu pobřeží Isle Royale. Loď duchů Pátrání po Kamloopsu odstartovalo 12. prosince. Bylo však marné. Pokračovalo proto až na jaře. Od května do června roku 1928 byly objevené pozůstatky několika členů posádky a pár trosek. Zprávu v láhvi, kterou napsala mladá pomocná stevardka Alice Bettridge, našel lovec pracující u ústí řeky Agawa téměř rok po nehodě. Zdroj: Youtube Kamloops je jednou z „lodí duchů Velkých jezer“, jež se ztratily bez zjevných příčin. Odborníci proto doufají, že průzkum potopeného vraku napoví, co přesně se na palubě odehrálo. Vrak lodi Kamploops Plavidlo leží na pravoboku, v hloubce 79 metrů, na úpatí podvodního útesu. Vzhledem k extrémním chladu a tmě, které na dně panují, je vrak a jeho obsah pozoruhodně zachovalý. Většina převáženého nákladu je stále uložena v podpalubí, stejně tak i tělo jednoho z námořníků, jemuž se přezdívá Starý Whitey. close Magazín Nový objev uvedl vědce v euforii: Ve starověkém sarkofágu se vedle kostry ženy skrývalo něco úžasného Potápěči tvrdí, že muž je při ponoru pozoruje a někdy se po nich dokonce i natahuje, aby se jich dotknul. Další vypráví, že jeho ducha spatřili na různých místech. Bývalého strojaře se prý ale nebojí. Badatelé věří, že společnost živých vítá. Zdroj: Youtube I přes několikaletou snahu odborníci stále netuší, jaké neštěstí posádku Kamloopsu postihlo. Více vodítek by mohla nabídnou nová technologie podvodního průzkumu, během níž se jednotlivé části vraku vyfotí a pomocí fotogrammetrického softwaru se vytvoří jeho 3D model. Zdroje: www.paranormalcatalog.net, www.en.wikipedia.org

