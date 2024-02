Bylo brzké ráno, kdy se lovec ptáků Gordon Blackmore vydal na písečnou pláž Cape Ray. Jakmile dorazil na místo, všiml si, že voda je zakalené a pod ní je podivný tmavý stín. Když se k němu přiblížil, uvědomil si, že se dívá na vrak lodi. „Bylo to úžasné, jiné slovo na to neexistuje,” přiznal.

Mys Cape Ray na jihozápadním výběžku ostrova Newfoundland v Kanadě se nachází na hlavním tahu bývalé atlantské lodní trasy. Nikoho tedy nepřekvapilo, že byl vrak bárky vyplaven právě zde. Je však pozoruhodné, že se objevil doslova přes noc.

„Včera, když jsem byl na lovu, tak ve vodě nic nebylo,” říká Blackmore. Neil Burgess, prezident Shipwreck Preservation Society of Newfoundland and Labrador, má proto podezření, že loď byla osvobozena díky bouři Fiona.

Tento tropický hurikán vznikl 14. září roku 2022 v západní Africe. Zde měl pouze podobu mírného větru. Na síle začal nabírat u pobřeží Portorika. Jak bouře pomalu postupovala, zrychlovala. Svého vrcholu dosáhla o deset dní později, kdy se stala jednou z nejsilnějších a nejničivějších katastrof v kanadské historii.

Extrémní poryvy větru o rychlosti 179 kilometrů za hodinu způsobily nejen mohutné vlny o výšce až třicet metrů, což je přibližně délka tří autobusů, ale také zničily stovky domů, zlomily věž kostela, vyvrátily elektrické vedení a stromy.

Vrak lodi

Zároveň mohly v kombinaci s erozí uvolnit vrak lodi, spočívající na dně Atlantského oceánu. Ten k Newfoundlandu doplul právě letos.

Odborníci předpokládají, že plavidlo bylo větší než dvoustěžňový škuner a vody moří křižovalo v 19. století. V jeho prknech byly totiž objeveny dřevěné hmoždinky a měděné kolíky, které se v tomto století běžně používaly.

Vláda zároveň vyslala výzkumný tým s nadějí, že se podaří zachovat zbytky lodi a případně ji identifikovat. Otázkou také je, kdy a kde se potopila a co se stalo s její posádkou.

„Pokud je vyrobena z buku, dubu či podobně tvrdého dřeva, budeme vědět, že byla zkonstruována v některém z evropských přístavů,” říká Neil Burgess. „Dendrochronologická analýza zároveň napoví z jaké oblasti pochází.”

Loď duchů

Vědci vyjádřili obavu, že by masivní vlny mohly vrak stáhnout zpět do hlubin. Proto do písečné pláže zakopali kovové traverzy a vzácný objev k nim přivázali lanem. Zároveň také hrozí, že ho může rozdrtit led. „Čas od času moře zamrzne,” vysvětluje Wayne Osmond z Cape Ray.

Místní úřady ale upozorňují, že zvědavci, kteří ho rozebírají na suvenýry, ho ničí mnohem intenzivněji.

Do výzkumu původu vraku a jeho ochrany se tak zapojili i místní obyvatelé. Ti ho nejen hlídají, ale také procházejí staré záznamy a rodinné deníky s cílem najít zmínku o námořnících, již se nevrátili domů.

„Je to část naší historie, která se právě probudila. Někteří potomci asi budou chtít znát místa, kde se jejich předkové ztratili a uzavřít tak jejich příběh,” uvedla Elizabeth Gover.

