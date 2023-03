Když dělníci odklízeli zbytek trosek po jedné z nejtragičtější události 21. století, cítili smutek. Brodili se v hromadě stavebního materiálu a odpadků. Náhle však mezi touto sutí spatřili něco, co tam na první pohled nemělo co dělat - dřevěné trámy.

Bylo to v červenci roku 2010. V té době se místo připravovalo na výstavbu Vehicular Security Center, zabezpečeného podzemního parkoviště ve World Trade Center na Manhattanu v New Yorku. Přivolání archeologové byli překvapení. Sken z ptačí perspektivy ukázal, že 6,7 metru pod dnešní úrovní ulice se nachází pozůstatky trupu lodi.

Plavidlo bylo předběžně identifikované jako briga nebo brigantina, dvoustěžňová Hudson River Sloop, navržená Holanďany k přepravě cestujících a nákladu přes mělkou kamenitou vodu. Dlouho však bylo záhadou, jak se na ostrov dostala a jaké je její stáří.

Vrak lodi

Výzkum vraku trval čtyři roky. Nejdřív ho bylo nutné opatrně vysvobodit z bláta a očistit. Poté se dřevo vysušilo a nařezalo na silné pláty. Objevily se tak letokruhy. Ukázalo se, že stromy, které posloužily ke stavbě brigy, byly pokácené v roce 1773 ve Philadelphii.

„Kostra byla zkonstruovaná z kvalitních bílých dubů,” říká dendrolog Dario Martin-Benito z Columbia University's Lamont-Doherty Earth Observatory. „Jejich letokruhy prozradily nečekané informace. Rostly ve stejném háji jako stromy, jež byly použité při stavbě Independence Hall, kde byla podepsaná Deklarace nezávislosti a Ústava USA.” Klíčem k tomuto zajímavému objevu bylo dřevo, které na konci 80. let odebral badatel Ed Cook z Lamontu, při shromažďování svého atlasu sucha v Severní Americe.

Jak rostliny rostou, ve svém dřevě uchovávají chemické složení prostředí, informace o klimatických podmínkách a množství vody v daném místě a období. Dřevěný rám posetý malými otvory navíc napověděl, že plachetnice také navštívila Karibik. Centrum tehdejšího obchodu s rumem, cukrem a otroky. Chodbičky vytvořili tzv. teredos, červi pocházející ze slaných teplých vod jižního Atlantského oceánu.

Loď na Manhattanu

Zbývalo odpovědět na otázku, jak se loď po dvaceti až třiceti letech služby na vodě dostala do míst Světového obchodního centra, které je vzdálené půl kilometru od řeky Hudson.

Zdroj: Youtube

Odborníci předpokládají, že kolem roku 1800 byla bárka zakotvena v přístavu. Kolem ní se vytvořil záliv plný odpadků, stavební suti a dalšího materiálu. Postupem času se pobřeží Manhattanu posouvalo na západ. O 18 let později byla briga již zcela obklopená skládkou, jež ji však úspěšně zakonzervovala do doby, než teroristické útoky 11. září 2001 neuvedly do pohybu události vedoucí k jejímu objevení.

www.dailymail.co.uk, www.bioone.org, www.thevintagenews.com