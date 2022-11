Video: U vraku Titaniku se objevil záhadný obří objekt. Vědci zjistili, o co jde

Natálie Borůvková

Co přesně se nacházelo u vraku potopené lodi?

Záhadný obří objekt, nalezený u vraku Titaniku, byl konečně objasněn. Vědci si s ním lámali hlavy téměř tři dékády, nakonec ale přišli této zádadě na kloub a zjistili, o co přesně se jedná.

Účastníci průzkumu vraku potopené lodi zaslechli v rozlehlém severním Atlantiku podivné sonarové vysílání.

U vraku Titaniku se objevil záhadný obří objekt

Vědci si poměrně dlouho lámali hlavu nad tím, co je nalezný objekt skutečně zač. Spekulovalo se, že jde o jiný vrak lodi, nebo že důvodem je jakýsi geologický aspekt.

Následně se však ukázalo, že záhadný obří objekt není nic víc než vysílací hluk. Ten byl způsoben podmořským ekosystémem s bohatým mořským životem, jako jsou houby, korály, humři a ryby.

To následně ukázaly i záběry podmořského prostředí, které zachytily život pod mořem v hloubce necelých 3 000 metrů u pobřeží kanadského Newfoundlandu.

Záhadný masivný objekt byl poprvé identifikován během nové expedice, kterou prováděla společnosti OceanGate Expeditions. Ta zkoumala pozůstatky slavné lodi.

Titanic se potopil po srážce s ledovcem 15. dubna 1912 a zbytky parníku se nacházejí asi 563 námořních km od pobřeží Newfoundlandu. Průzkumný tým uvedl, že sonarový signál byl "děsivě podobný" signálu Titaniku. Nejprve tak neměli sebemenší tušení, co je záhadný objekt zač.

Vědci konečně zjistili, o co jde

Po podrobném zkoumání se však ukázalo, že tento hluk způsobil ekosystém čedičového útvaru, o jehož existenci se dříve nevědělo. Dr. Steve W. Ross, hlavní vědecký pracovník společnosti OceanGate Expeditions, řekl: "Vědci se domnívají, že je to možné. Tento objev zlepší naše představy o biologické rozmanitosti propastí. Jsme ohromeni rozmanitostí a hustotou hub, bambusových korálů, dalších studenovodních korálů, chobotnic a ryb, kterým se daří v hloubce 2 900 metrů v severním Atlantickém oceánu. Odhalení tohoto dosud neznámého ekosystému také poskytuje možnost srovnání s mořskou biologií na Titaniku a v jeho okolí."

Expedice, která se konala v létě, se uskutečnila v ponorce zvané Titan, která pomocí kamer pořizovala snímky s vysokým rozlišením, aby prozkoumala rychlost rozpadu plavidla. Potápěč Paul Henry Nargeolet, navštívil místo vraku v severním Atlantiku více než 30krát a objevil puchýř. Byl členem expedice, která se v létě vrátila, ale nevěděl, co tým objeví. Řekl: "Na sonaru to mohlo být cokoli, včetně toho, že to mohl být další vrak lodi.

Nargeolet se tak tento masivní objekt rozhdodl prozkoumat. "Bylo úžasné prozkoumat tuto oblast a najít tento fascinující sopečný útvar, který se hemží tolika životy. Vědci uvedli, že odebrané vzorky vody a jejich DNA budou v budoucnu dále analyzovány.

