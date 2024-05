Vynikající herci – Jaroslav Marvan a Miloš Kopecký oba patří mezi výrazné postavy naší kinematografie. Oba ztvárnili bezpočet krásných postav, oba byli miláčky diváků. Oba byli sví, oba jiní, stejně jako jejich filmové postavy. Při natáčení „hádankového“ filmu si šli po krku. Víte, ve kterém a proč?

Jaroslav Marvan

Dnes už legendární herec Jaroslav Marvan (1901–1974) patřil mezi hereckou špičku a do historie naší kinematografie se zapsal zlatým písmem. Byl často obsazovaným hercem, filmový štáb ani kolegové to s ním ale mnohdy neměli jednoduché. Jedna z jeho nejznámějších postav, které ztvárnil, je revizor Gustav Anděl, a ta mu byla šitá přímo na tělo, přestože ji nechtěl zprvu přijmout. Měl výhrady ke scénáři. Nakonec ji vzal kvůli honoráři, to však s naší hádankou nesouvisí.

Stejně jako filmový Anděl byl i on jako člověk takový bručoun, a hlavně velký pedant. Při natáčení musela panovat disciplína, řád a přesnost. Od svých hereckých kolegů vyžadoval naprostou profesionalitu, a pokud některý z nich třeba pozapomněl text, pak byl oheň na střeše. Byl totiž nesmírně hrdý na „herecký stav“, nesnášel, když ho někdo z herců svým postojem zlehčoval. On sám byl v tomto ohledu nesmírně poctivý pracant a by i na sebe tvrdý. V jádru byl prý plachý.

Miloš Kopecký

Také Miloš Kopecký (1922-1966) je nezaměnitelnou postavou divadla, filmu, televize. Na rozdíl od Marvana on hrál především komediální padouchy, zlotřilce a svůdce žen. Šarmantní, vtipný až sarkastický s životním nadhledem nebyl jen ve svých rolích. Působil jako světák a požitkář, okouzloval svými bonmoty. Měl ale poněkud složitou povahu, byl nemocný, trpěl psychickou poruchou, depresemi, ačkoli to před diváky a často ani kolegy nedával na sobě znát. V jádru byl velmi zranitelný, skrýval bolest z těžkých životních ztrát.

close info Facebook / Facebook zoom_in Když se tyto dvě povahy střetly na place při natáčení zatím neuvedeného filmu došlo to tak daleko, že spolu nemohli hrát.

Vítejte v 30. letech

Děj hádankového filmu – detektivky je zasazen do prostředí luxusního hotelu 30. let. Začíná večerem, kdy bohatí hosté a pražská smetánka tančí za doprovodu hotelového orchestru, zpěvák (Josef Langmiler, zpívá Eduard Hrubeš) zpívá krásnou píseň Zavři očka, zavři.

close info ČSFD.cz / ČSFD,cz zoom_in Jsou mezi nimi manželé Jára a Irča Janíkovi a Polda a Dana Matoušovi z Kladna.

Po rušné noci nachází brzy ráno opilý Matoušek svou ženu mrtvou. Vražednou zbraní je lahev od koňaku, kterou vrah vyhodí z okna koupelny. Ředitel Arno Hnízdo (Miloš Kopecký) s velkou nevolí a obavou o pověst svého podniku musí vraždu nahlásit. Později vyjde najevo, že se tam hrají hazardní hry a falešné karty. Mezi hráči je nejen on sám, ale také klavírista, číšník i pánové Janík a Matouš.

close info YouTube / YouTube zoom_in Podezřelí jsou postupně zaměstnanci i hosté, včetně tajemného perského diplomata Mohameda Rasula Zadeho (Jan Šmíd), se kterým zavražděná ten večer flirtovala, a jehož otisky prstů se najdou v její koupelně.

Vyšetřování se ujímá slavná pražská mordparta, kterou známe ze známého televizního seriálu Hříšní lidé města pražského a cyklu čtyř celovečerních filmů Pěnička a Paraplíčko a Partie krásného dragouna (1970). Po hádankovém filmu následuje ještě Smrt černého krále. Vyšetřovatele nevede nikdo jiný než sám policejní rada Vacátko (Jaroslav Marvan).

Příznivci starých českých detektivek či znalci české filmové tvorby i ostatní diváci jistě ví, že tím hádankovým filmem je:

close info YouTube / YouTube zoom_in Uhádli jste?

Marvan a Kopecký

Oba pánové si v tomto filmu, kde se sešli, prostě nesedli. Dle vzpomínek režiséra Jiřího Sequense Marvan si k tělu nikoho nepřipouštěl. Vše říkal bez obalu, na rovinu, co na srdci to na jazyku, a nebyl moc příjemný. Kopecký si to prý jako jeden z mála nenechal líbit. Vše mu s noblesním způsobem a sarkastickým poznámkami vracel. To „radu Vacátka“ naprosto zaskočilo. Nebyl zvyklý na nějaký vzdor. A začaly sršet jiskry.

Režisér to nakonec musel vyřešit tak, že se společné scény se záběrem na Marvana natáčely dopoledne, když měl Kopecký zkoušku v divadle, a s ním se dotáčely odpoledne. Pak se dávaly dohromady. O hereckém pozadí divák neměl ani tušení a detektivka patří k pokladům našeho filmu.

A vzpomenete si, kdo zavraždil bohatnou Danu? Její manžel. Ze žárlivosti. Prozradil se sám. Věděl, kde je lahev. Ale Vacátko by na přišel i bez toho.

Zdroje: blog.velkykosik.cz, www.super.cz, www.lifee.cz