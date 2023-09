Milton Noss se rozhlížel kolem sebe a hledal kaluž s vodou, která by byla schopna uhasit jeho žízeň. Byl listopad, ale na malém kopci, známém jako Victorio Peak, bylo nesnesitelné vedro. „Ten lov na jelena nebyl dobrý nápad,” utřel si pot z čela. Už se chtěl vrátit, když si málem zvrtnul kotník.

Jen na poslední chvíli chytil balanc a nespadl do hluboké díry. Pedikér z městečka Truth or Consequences hlasitě zanadával a podíval se do temnoty. Pak překvapením zvedl obočí. Do útrob kopce vedl žebřík.

O několik dní později stál Noss na tom samém místě. Nyní byl už vybavený lanem a baterkou. Opatrně sestupoval dolů a pečlivě naslouchal každému zvuku. Bál se, ale touha po dobrodružství byla silnější. Jak se později ukázalo, jeho instinkt ho nezklamal. V jeskyni, kam se spustil, objevil lidské kostry, starou truhlu, šperky, stříbro, zlaté cihly a pruty. Poklad, který by měl v dnešní době hodnotu až 28 miliard dolarů.

Poklad Victorio Peak

Nadšení z objevu brzy vystřídala nejistota. „Co teď? ptala se Miltona jeho žena Ova. On jen pokrčil rameny a přemýšlel. Díky zákonu o zlatých rezervách z roku 1934 bylo nemožné, aby jako soukromá osoba vlastnil tento drahý kov. Zároveň musel počítat s tím, že se možná jednou objeví původní majitel pokladu. Už nyní bylo jisté, že mu cihly nachystají pár bezesných nocí.

Zpočátku se vše vyvíjelo dobře. Hned pár týdnů po nálezu získal od Nového Mexika potvrzení, že má na něj nárok. Noss ho tak začal postupně vynášet na denní světlo. „Je to ale šílená práce,” stěžoval si. „To zlato váží snad milion tun. Než ho z té jeskyně vysvobodím, bude to trvat věčnost.” Dostal tak nápad. Několik měsíců po svém objevu, v roce 1939, si najal důlního inženýra, aby vchod rozšířil. Muž však použil příliš velké množství dynamitu a přístupový tunel zavalila suť.

„Co teď? zeptala se opět Miltonova žena. On se jen na ni zlostně podíval a o pár dní později odjel do Texasu. Když se vrátil, nebyl sám. Doprovázela ho jeho nová milenka Violet a chlapík jménem Charley Ryan, kterého označil za svého obchodního partnera. Noss ho totiž přesvědčil, že pokud investuje 28 tisíc dolarů a pomůže mu znovu vyhloubit přístup do jeskyně, dá mu padesát cihel zlata.

Prokletý poklad

V blízkosti Victorio Peak a pokladu Milton opět zpanikařil. Nikdo netuší, co přesně se stalo, ale spekuluje se, že se snažil s Ryanem dohodnout nižší odměnu. Muži se hádali tak, že investor vytáhl pistoli a ve chvíli, kdy Noss odběhl ke svému náklaďáku, pravděpodobně také pro zbraň, střelil ho zezadu do hlavy.

Zdroj: Youtube

Příběh zavaleného zlata ale nešťastnou smrtí jeho objevitele nekončí. Až do dnešní doby se ho snaží získat jak pozůstalí, tak vláda. Očití svědci šíří zvěsti, že na kopci kopou také milovníci záhad. Až na několik zahrabaných zlatých prutů, které pravděpodobně ukryl pedikér Milton, se však nikomu nepodařilo nic získat.

