Inteligentní humor, nezapomenutelné hlášky a originální nápady. To je film Vrchní, prchni! z dílny legendární dvojice Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák. I jejich zkušenému oku ale uteklo pár detailů, u nichž doufali, že si jich diváci nevšimnou. Své fanoušky však podcenili.

Inspiraci k napsání scénáře o falešném vrchním, který si vydělává na alimenty tím, že okrádá hosty restaurací, našel Zdeněk Svěrák ve vlastním životě.

Jednoho dne si po představení zašel na večeři. V obleku s motýlkem si ho někteří z návštěvníků spletli s číšníkem a chtěli mu zaplatit. Na pravou obsluhu totiž čekali příliš dlouho a nebavilo je to.

Na otázku: „Co by se stalo, kdyby peníze přijal?” odpověděl skvělým scénářem, jenž zrealizoval se svým dlouholetým kamarádem, režisérem Smoljakem.

Právě on si do filmu prosadil Josefa Abrháma. Svěrákův návrh, že by hlavní roli měl dostat Petr Nárožný, pro něj nepřipadal v úvahu. Tohoto herce měli totiž lidé zafixovaného jako vzteklouna a do pozice sukničkáře a podfukáře se mu vůbec nehodil.

Vrchní, prchni! a chyby ve filmu

I když se na první pohled zdá, že natáčení klapalo jako hodinky a proces tvorby se obešel bez komplikací, již v prvních dnech ho narušil Karel Augusta v roli Ludvy, jenž měl v té době velké problémy s alkoholem.

Maskérky nedokázaly zakrýt jeho „opičku”. Ve scéně, kdy sedí v kuchyni a ptá se Josefa Abrháma, kde vystupuje jako houslista, je tak zřetelně vidět, jak je červený a zpocený.

close info Youtube.com zoom_in Karel Augusta je viditelně vyčerpaný

Nedostatečné poznámky si zase udělaly skriptky, jež hlídaly uspořádání hromadné fotografie ze svatby.

V prvním záběru stojí v poslední řadě nejprve mladší muž, poté starší. V dalším jsou naopak a mladíkovi navíc chybí sako. Na výsledném snímku opět oblek má, navíc si nasadil kravatu. Postavy mají zároveň zcela jiné výrazy než při údajném stisku spouště.

Zákeřný může být také elektrický kabel. Když prodavačka Věra odchází na mateřskou, je zapojen do spodní části dvojzásuvky. Jakmile ale Vrána o několik minut později přijme Libuši Douchovou, je zastrčen nahoře.

Malé detaily

Chyby se dopustil i samotný scénárista ve scéně, v níž falešný vrchní inkasuje v restauraci „U Dvou koček" a dostane pět set korun na rozměnění. Venku se ale diví, že host platit tak velkou sumou jen jedno pivo. O tom, co si zákazník dal, ale nebyla nikde ani zmínka.

close info Youtube.com zoom_in Chyba s pětistovkou

Pozorný divák si všimne také dvou vtipných situací, které filmaři tzv. nevychytali. Mezi první patří fakt, že gramofonová deska začne hrát ještě dříve, než se jí dotkne jehla.

Druhou najdete kolem 60 minuty, kdy Vrána s rodinou přijíždí na hory. V odrazu naleštěného auta se nejdříve objeví skupinka nohou a pak také obrysy hlav. S největší pravděpodobností jde o přihlížející členy štábu.

Zdroje: www.cs.wikipedia.org, www.csfd.cz, www.kinotip2.cz, www.kfilmu.net