Historický rébus: Co vám připomíná egyptský znak na obrázku? Vědci jsou zmatení

Abydské hieroglyfy.

Foto: By Olek95 - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7415575

3 000 let staré hieroglyfy z chrámu Setiho I. v Abydu vypadají opravdu zvláštně. Mají být důkazem, že staří Egypťané dokázali cestovat v čase nebo, že úzce spolupracovali s mimozemskými civilizacemi. Bylo by to podle vědců možné?