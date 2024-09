Hádanky jsou nejen zábavnou kratochvílí, ale také způsobem, jak zlepšit svou inteligenci. Ta základní je nám sice daná, rozvíjet ji však můžeme svépomocí. Třeba tím, že si zkusíte náš hádankový test.

Pro dobrou mysl

Hádanky jsou zábavnou kratochvíli, která prověří naši bystrost, kognitivní funkce a inteligenci. Někdy je nutné zapojit i logiku, abychom dospěli ke zdárnému řešení.

Obecně platí, že „Hádanky jsou drobný slovesný projev v podobě hříčky, která v náznaku předkládá určitý problém, k jehož řešení lze dospět důvtipem.“

Hádanky si vyžadují nejen věnování se detailům, ale především snahu dospět k řešení. Ačkoliv se řada z nich jeví až příliš komplikovaně, když se zamyslíte a zpozorníte, řešení najdete.

Hádanky jsou lidem známé od nepaměti. Jako jeden z prvních je lidem představil Aristoteles. Právě ten hádanky definoval jako metaforu.

Další, kdo se hádankami zabýval, byli folkloristé Alan Dundes a Robert Georges. Ti přišli s jinou definicí. Podle nich byla hádanka „tradičním slovním vyjádřením, které obsahuje jeden nebo více popisných prvků, z nichž některé mohou být v protikladu.“

Jak dobře je znáte?

Podle Dundese a Georgese má být uhádnuto to, k čemu prvky hádanky odkazují, a co zastupují. Dnes jsou hádanky jedinečným způsobem, jak se nenudit a procvičit mozek.

Jakou cestu si vybereš?

Samotné slovo hádanka je lidstvu známé tisíce let. Objevilo se v sánskrtu, kde znamenalo píseň, nebo ve staroslověnštině, kde znamenalo rozmýšlet a hovořit.

U nás se v dobách do národního obrození namísto slova hádanka používalo pohádka. Hádanek je celá řada a každá z nich je krásná svou jedinečností.

Chcete svůj mozek procvičit? Tady je pár hádanek!

Jednou z těchto hádanek je například:

„Jak jezdí normální člověk výtahem do třináctého patra? No přece zmáčkne 13.“

„A jak jezdí do třináctky programátor? Zmáčkne 1, pak 3 a zuřivě hledá enter.“

Setkat se ale můžete i s hádankou:

„Co je to hardware? To je to, do čeho můžeš kopnout, když ti nefunguje software…“

Jak jste na tom s hádankami vy? Pokud je máte rádi a s oblibou je volíte jak způsob krácení času nicnedělání či nudy, vyzkoušejte si náš hádankový test. V něm si znalost nejlepších hádanek rychle ověříte.

