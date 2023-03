Slovní hříčky, komické příběhy nebo vtipné obrázky. Lidé vyhledávají humor od nepaměti. Touha po zábavě se objevovala v jakékoli historické době. A ani v 19. století, nejdynamičtěji se rozvíjejícím období společnosti, to nebylo výjimkou.

Devatenácté století by se dalo označit za éru revolucí. Během sta let se společnost proměnila z feudálního modelu fungování na kapitalistický. Vyvíjelo se hospodářství, průmysl, politika, ale také kultura. Na tyto změny reagovali filozofové i umělci, kteří svůj pohled rádi prezentovali skrz anekdoty.

Humorné texty a kreslené vtipy byly již tehdy běžnou součástí kalendářů, novin a časopisů. Mezi oblíbená tuzemská humoristická periodika patřily například Šotek, Humoristické listy a Švanda dudák.

Vtipy z 19. století

Zpětně zjišťujeme, že ať bylo období klidu nebo hrozila válka, lidé se smáli podobným věcem, které připadají vtipné i nám. I 200 let staré anekdoty si dělají legraci z manželství, tchýní, náboženství a řemesel.

Právník, který byl nemocný, sepsal závěť. V ní odkázal veškerý svůj majetek bláznům. Když se ho zeptali, proč to udělal, odpověděl: „Díky nim jsem zbohatl. Ať se jim to vrátí.”

Populární byly také vtipy z lékařského prostředí.

Mladý doktor se přestěhoval a informoval o tom v novinách. Text zněl: „Pro své pacienty nabízím ubytování zdarma. Najdete mě u hřbitova.”

Bez černého humoru se neobešly ani oblíbené anekdoty o vztahu mezi tchýní a zetěm.

„To bylo tak veselé představení. Smála jsem se, až jsem byla půl mrtvá,” veselila se tchýně. Zeť se rozzářil: „A nechcete se na to jít podívat ještě jednou?”

Jen tak pro legraci

Mezi nejoblíbenější anekdoty patřily příběhy o manželství.

Jistý muž konvertoval k jinému náboženství. Všichni se divili, proč to udělal. Řekl, že k tomu měl sedm důvodů. Manželku a šest dětí.

Autoři si dělali srandu také z nevěry.

Lady H. se podívala na svého muže se slovy, že by chtěla být knihou, aby byla stále v jeho společnosti. Manžel na to odpověděl, že v tom případě by se měla stát almanachem, aby ji po roce mohl vyměnit.

Aktuální jsou také vtipy o lidské hlouposti.

„Učenec, holohlavý muž a holič, kteří cestovali společně, se dohodli, že v noci každý z nich vezme na čtyři hodiny hlídku. První přišel na řadu holič. Tak moc se nudil, že učenci ve spánku oholil hlavu. Když ho pak probudil, muž se poškrábal na lebce a pak zvolal: „Ty ubohý! Vzbudil jsi holohlavého místo mě.”

