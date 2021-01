Sejde se Husák, Gorbačov a Reagan aneb Jak se vtipkovalo za komunismu

"Humor je nejdemokratičtější z lidských zvyků," napsal kdysi Karel Čapek a blízká budoucnost mu dala za pravdu. Cenzura satiry a postihy za šíření politických anekdot byly průvodním znakem jak nacistického, tak posléze komunistického režimu. Ještě v 80. letech minulého století jste mohli skončit ve vězení za vyprávění vtípku o prezidentu Husákovi.

Díky paragrafům o "hanobení republiky a jejího představitele" či "snižování vážnosti prezidenta republiky" mělo vedení KSČ moc tvrdě postihnout každého, kdo by si chtěl dělat ze soudruhů legraci. Nejdelší tresty odnětí svobody padaly v 50. letech, zatímco v době normalizace už šlo většinou jen o několik měsíců. K zahájení trestního stíhání stačilo pouhé udání. Politické vtipy se proto musely vyprávět v intimním kruhu dobrých známých a za zavřenými okny, aby vás neslyšeli sousedé. Ani to však někdy nestačilo. V roce 1978 byl zaznamenán případ jisté paní Vlasty z Pardubic, kterou za vyprávění vtipů o Husákovi udal bývalý manžel; zřejmě se mstil za rozvod.

Lidová slovesnost se ale zastrašit nedala. Během 40 let totality se mezi lidmi urodilo tolik protirežimních anekdot, že by vydaly na tlustou sbírku. Terčem satiry se staly i samotné represe proti humoru:

- Soudce vyjde ze síně, opře se o zeď a uvolní potlačovaný smích. Kolega se ho ptá, co ho tak rozesmálo. "Právě jsem slyšel ten nejlepší vtip!" řekne soudce. "Tak mi ho taky řekni!" škemrá kolega, ale soudce odpoví: "Nemůžu, právě jsem za něj odsoudil chlapíka na deset let!"

Notnou munici československým vtipálkům dodala sovětská okupace v roce 1968:

- Víte, že ČSSR je nejneutrálnější stát světa? Nevměšuje se ani do vlastních záležitostí!

- Brežněv zemřel a přijde na místo v oblacích, kde se před ním objeví dvě brány. Na jedné visí cedulka "Nebe", na druhé "Peklo". Brežněv se opatrně rozhlédne a když nevidí ani nohu, rychle se vetře do nebe. Jenže tam ho hned popadnou dva čerti a vlečou ho ke kotli. Brežněv jen nešťastně zvolá: "Ti prokletí českoslovenští kontrarevolucionáři! Už i tady ty cedule vyměnili!"

- Děda jede na svačinu a před budovu s bufetem si postaví bicykl. Příslušník SNB ho upozorní: "Soudruhu, tady to kolo nenechávejte, za chvíli tudy půjde sovětská delegace!" Děda odpoví: "Není se čeho bát, já mám na tom kole zámek."

Mnoho vtipů se přirozeně vyrojilo na viditelný ekonomický nedostatek, kterým východní země trpěly i přesto, že plnily plány na 120 procent.

- Mao ce Tung telegrafuje Brežněvovi: "Hrozí hlad! Pošlete obilí!" Brežněv odpovídá: "Sami máme málo! Utáhněte opasky!" Mao nato: "Pošlete opasky!"

- Sejde se Husák, Gorbačov a Reagan a začnou se bavit o tom, jaké domy se staví v jejich zemích. Husák začne: "V ČSSR se staví tak velké domy, že vám trvá hodinu, než je objedete autem." Gorbačov ho trumfne: "V Sovětském svazu se staví tak velké domy, že vám trvá celý den, než je objedete autem." Reagan se usměje a řekne: "Také jsme kdysi v Americe mívali taková auta…"

SSSR ovšem nedisponoval jen nejlepšími konstruktéry, ale také špičkovými vědci:

- Českoslovenští archeologové objevili dvě kostry, o nichž se domnívali, že mohly patřit Cyrilu a Metodějovi. Odeslali je proto do Moskvy za účelem odborné expertizy. Za nějaký čas přišla z Moskvy krabice, v ní naházené polámané kosti a vzkaz: "Jsou to oni. Přiznali se!"

Pro pamětníky dnes není snadné vysvětlit potomkům, co to vlastně komunismus byl a jak se v něm žilo. Rozhovor Pepíčka s otcem je toho zářným příkladem:

- "Tati, co to byl ten komunismus?" ptá se Pepíček. "To tenkrát v Rusku v Leningradě, vlastně to byl Petrohrad, bojovali takto v říjnu, vlastně to byl listopad, mužíci, které vedl nějaký Lenin, vlastně se jmenoval Uljanov…"

"To byl teda pěkný bordel," usoudí Pepíček. "No vidíš," řekne otec s úlevou, "a to je přesně ten komunismus!"

