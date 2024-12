S adventním časem přichází každoročně také „máselná krize“. Letos ji spotřebitelé ale vnímají mnohem intenzivněji. Cena másla se totiž oproti září zvýšila o téměř 15 % a podle odhadů bude ještě růst. Češi na tuto situaci reagují svým typickým humorem. Pobavte se na originálních obrázcích.

Podle statistik se v tuzemsku spotřebuje na hlavu průměrně 5 až 5,4 kilogramu másla za rok. Množství se zvyšuje především v předvánočním období, kdy hospodyňky pečou cukroví.

Na vyšší poptávku reaguje trh tím, že máslo zdražuje. Letos však většinu nakupujících čísla na regálech nepříjemně překvapila. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že kilogram másla tento měsíc stojí 283,76 korun, což je 70,94 Kč za kostku o hmotnosti 250 gramů. Oproti září se cena zvýšila o 14,75 procent.

Hlavními důvody zvyšování ceny této potraviny je podle předsedy představenstva Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka pokles produkce mléka, jeho nižší tučnost, vyšší náklady na práci a zpracování.

Málo tuku, vyšší cena

„V Česku převládá černostrakatý, takzvaný holštýnský skot. Toto plemeno dává velký objem mléka, má ale nižší obsahové složky,” vysvětluje odborník v rozhovoru pro Deník.cz. „Navíc v létě množství tuku klesá a teď chybí,” dodává.

V mlékárenském průmyslu se totiž současně vyrábí velký podíl dalších tučných výrobků, jako je smetana nebo sýry. „Například produkci sýrů jsme letos za devět měsíců meziročně navýšili o 10 500 tun,” říká Kropáček.

Cenu másla však ovlivňují také samotné prodejní řetězce. Podle mluvčího Potravinářské komory Marka Zemánka se jejich přirážka z měsíce na měsíc navýšila, po odečtení DPH, na 26,93 koruny za kilogram.

„Z čísel statistiků vyplývá, že z aktuálně vysokých cen másla těží nejvíce zejména obchodní sítě,” upozornil. S tím však Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR nesouhlasí. Naopak prý výrobky dotují, aby udrželi jejich dostupnost pro spotřebitele.

Máslo bude?

Premiér Petr Fiala si však podle portálu iDnes.cz myslí, že za zdražením stojí oligopoly, tedy firmy, ovlivňující většinu trhu v daném odvětví, které jsou dle předchozích zjištění Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v tuzemsku běžné. Cenu ale stát regulovat nebude.

Spotřebitelé by se tak měli připravit, že cena másla bude stále vysoká, a to až do 15. prosince. Na másle jsou totiž závislé také pekárny nebo cukrárny, jež poptávku zvyšují. Poté má dojít k nasycení trhu a předvánočním slevám.

Pokud se nakupující právě nyní setkají s cenou pod šedesát korun, může jít o produkty z dovozu nebo ze skladových zásob. Tím pádem ale nejsou čerstvé. „Může jít o máslo staré až dva roky, které bylo uloženo v mrazáku do minus 24 stupňů Celsia,” upozorňuje Jiří Kopáček. „Není špatné, ale chybí mu jeho lahodnost,” dodává.

Na „máselnou krizi“ zareagovalo Česko svým typickým humorem. Na internetu tak kolují vtipné obrázky, na nichž hraje máslo roli luxusního zboží. Podívejte se do naší galerie a pobavte se.

Zdroje: www.vdb.czso.cz, www.idnes.cz, www.zpravy.aktualne.cz, www.denik.cz, www.super.cz