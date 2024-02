close info fizkes / Shutterstock

Magdalena Weingärtner 26. 2. 2024

Smysl pro humor je důležitou vlastností, kterou potřebujeme k přežití. Život nám chystá spoustu dramat a je potřeba umět od nich občas uniknout. To nejpříjemnější je doprovázeno právě smíchem. Lidé se rádi baví a to i na konto druhých. Jak se bavili naši předci a co je zaručeně rozesmálo?

Ať už se smějete nad roztomilými zvířátky, nebo blondýnkami tankujícími benzin do nafťáku, každý z nás se pobaví a zasměje rád. Naši předci sice neměli v ruce mobil s nekonečným množstvím zábavných videí, ale rozhodně se nenudili. Vědci objevili nejstarší dochované vtipy na světě. Zasmáli byste se jim dnes i vy? Podle antropoložky Ewy Vasilevské existují celkem tři důvody, proč člověk miluje humor: 1. Chceme se uvolnit a zapomenout na každodenní starosti a povinnosti. Rádi zapomeneme na šéfa, který nás naštval nebo na dramatický výstup se svým partnerem. 2. Máme v sobě přetlak, který v nás vzbuzuje buď sexualitu, nebo agresi. Smíchem tyto energie vypouštíme. Vyhledáváme obvykle „sprostonárodní“ písně, vtipy nebo se bavíme nad humornými videy různých pádů apod. 3. Toužíme po pocitu nadřazenosti. Jedná se o vtípky upozorňující na chyby, nedostatky druhých či společenské faux pas. Zdroj: Youtube Naši předci se chtěli bavit stejně jako my a důvody měli totožné. Navzdory zcela odlišné době bylo téma jejich vtípků podobné těm našim. Teorii potvrdili vědci z University of Wolverhampton v čele s Paulem McDonaldem. Snažili se totiž najít nejstarší dochované vtipy na světě. „Anekdoty se v průběhu let měnily. Některé mají formu přísloví nebo hádanek, jiné otázek a odpovědí,“ vysvětluje. „Všechny však sdílejí určitou formu rebelie a touhu vypořádat se s tabu.“ close Vše o vztazích Neodpovídá. Zmizel vám ze života jako duch. Psycholog radí, jak reagovat na ghosting video Nejstarší vtipy na světě Jako definici vtipu uvedla studie krátký příběh s jasnou strukturou a údernou pointou s prvkem překvapení. Všichni víme, že „opakovaný vtip přestává být vtipem.“ To jedním z důvodů, proč nám staré fórky nepřipadají tak zábavné nebo je nechápeme. Příkladem je i nejstarší dochovaný vtip na světě. Vtip je zaznamenán na starověké sumerské hliněné tabulce z roku 1900 př. n. l. „Něco, co se pravděpodobně nikdy nestalo? Mladá žena si nepr...la manželovi do klína.“ Odborníci vysvětlují, že humorné přísloví je starodávnou verzí známého vtipu herce Johna Barrymora: „Láska je období mezi setkáním s krásnou dívkou a zjištěním, že vypadá jako leklá ryba.“ Staří Egypťané se také rádi zasmáli. Známe vtip pocházející z roku 1600 př. n. l., který byl objevený na Westcarském Papyrusu: „Jak zabavíte znuděného faraona? Posaďte ho do lodi s mladými ženami oblečenými do rybářských sítí a vyzvěte ho, aby šel chytit rybu.“ Touhu po humoru nám dokazuje i nejstarší dochovaná sbírka vtipů s názvem Filogelos. Vznikla pravděpodobně v 4. či 5. století našeho letopočtu a autorem má být buď neoplatónský filosof Hierocles, nebo jinak neznámý gramatik Filagrios. Obsahuje 265 anekdot, které si utahují z tehdejší společnosti a kultury. Dodnes jsou překvapivě interpretovány různě. „Scholastikos spatřil svého lékaře. Rychle se tedy ukryl za roh. Když se jeho přítel zeptal, proč tak činí, dostal jasnou odpověď. Je to dávno, co jsem byl nemocný. Stydím se ukázat před ním takto zdráv.“ Známý je i tento vtip: „Na otázku dvorního holiče, jak si chce král ostříhat vlasy, mu panovník odpověděl, v tichosti.“ Zdroje: www.national-geographic.cz, www.independent.co.uk close Magazín Renomovaná psycholožka odhalila tři typy matek, které vychovávají budoucí vrahy. Chyby vypadají nenápadně

