Plánujete si koupit nový parfém? Zamyslete se nejdřív, kterou vůni si chcete vybrat. Vonná směs totiž na každém reaguje v kombinaci s jeho pokožkou a osobním pižmem úplně jinak. Tento horoskop vám poradí, jak trefit tu nejlepší vůni právě pro vás. Poznejte podle svého znamení tu, která k vám patří.

Při výběru správné vůně je potřeba dodržovat určitá pravidla. Proto vám následující rady astrologů poradí, který parfém je vhodný právě pro vaše znamení zvěrokruhu. Pro každého se totiž hodí jiné složení, které vytvoří zcela unikátní aroma vám na míru.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani jsou citliví a jejich vnitřní svět je plný barev. Umí dát najevo své emoce, nebojí se před lidmi nahlas plakat, ani se smát. Milují hluboké rozhovory a rádi potkávají ve společnosti nové lidi. Sedí jim sladké a smyslné teplé vůně. V létě pak jim bude příjemná vůně citrusových plodů.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Akční Lvi jsou rádi středem pozornosti, milují zábavu a adrenalin. Neobejdou se bez originální nadčasové vůně, kterou mohou používat celoročně. Neradi střídají vůně podle sezóny. Aroma by mělo být dřevité, ale zároveň příjemně osvěžující.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ambiciózní Střelci jsou sice sebevědomí, ale zároveň velmi citliví lidé. Nejen, že jsou zábavní, ale umí naslouchat i poradit. Potrpí si na luxus a kvalitu, takže zvolený parfém by měl být opravdu jeden z těch dražších. Vůně by měla být sebevědomá a silná, jako oni.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Přátelští a energičtí Býci by si měli vybrat nezávislý a unikátní parfém podle svého gusta. Není potřeba brát ohled na roční období. Voní jim květiny, takže by měli volit květinové aroma. Nadčasový svěží parfém je pro vášnivé Býky to pravé.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Okouzlující Panny umí jít za svým cílem. Nebojí se použít veškerou svou energii a vyrazit za svými sny. To se projevuje i ve výběru jejich parfému. Silná, intenzivní a originální vůně, která odráží jejich povahu, je to pravé ořechové.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Elegantní Kozorozi jsou jemní a něžní lidé, kteří kolem sebe tvoří harmonické prostředí. To samé vyžadují od svého osobního parfému, který by měl kolem sebe šířit radost a optimismus. Ideální volbou jsou dřevité, výrazné a orientální vůně.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou rádi upravení, protože nikdy netuší, v jaké společnosti se ocitnou. Milují zábavu, a proto chtějí být vždy připraveni na nečekané události. Chtějí být elegantní při každé příležitosti, v tom jim pomůže dokonalá vůně. Potrpí si na nestárnoucí klasiku a čistou sofistikovanou vůni s jednou květinovou složkou.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Tvůrčí Váhy nesnáší nudu a milují kulturní události a společenské akce. Mají rády kvalitní vůně, a nemají problém si za ně připlatit. Milují exotiku, a proto si nechávají namíchat svou originální vůni na míru. Převládají teplé exotické vůně, které připomínají daleké cesty.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři jsou rodinně založení. Chtějí cítit vůni domova, čistoty a bezpečí. To jim připomíná sladká vůni vanilky, která se hodí nejen do jejich interiéru, ale i přímo na jejich tělo. Když kolem vás projdou, ucítíte podmanivou vanilku, která i ve vás vzbudí okamžitou vizi domova.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci jsou citliví lidé, kteří milují jasné a emotivní vůně. Podmanivý parfém, který jim bude sedět je ten, který obsahuje jasmín. Tyto intenzivní tóny v jejich parfému v nich probouzí volání dálek. Chtějí žít, cestovat, zkoušet a objevovat.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři jsou nenároční, a nemají rádi nic extra výrazného. Nic těžkého, přeslazeného, příliš silného, něco unisexového a univerzálního. Tito zrozenci totiž neradi někde vyčnívají, a tak je to i s jejich parfémem. Vůně by neměla strhávat ani nikam odvádět pozornost.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby mají nejen kouzlo osobnosti, ale i svou vlastní unikátní vůni. Ta je příjemná natolik, že by se ani nemuseli tito jedinci vůbec vonět. Naopak by jim nevhodný parfém mohl uškodit. K té nejpřitažlivější vůni jim stačí jen se umýt přírodním mýdlem a to na nich bude cítit, jako ten nejluxusnější parfém.

Zdroj: www.vogue.in