Je vám přes padesát a ráda se hezky nejenom oblékáte, ale také obouváte? Pak jistě víte, že najít vkusnou a pohodlnou obuv pro ženy v této věkové kategorii je utrpení. Přečtěte si, jaké zvolit boty, abyste nevypadala jako stará bába.

Zatímco pohodlná a přitom vkusná obuv představovala v tomto segmentu ještě donedávna tak trochu eufemismus, věci se naštěstí změnily. Před deseti lety jste možná byla ochotná ochotná celý den trpět v lodičkách na vysokém podpatku, ale po padesátce už hledáte nejenom styl, ale také pohodlí.

Jak potvrzuje podiatr Trevor Prior pro magazín Woman and home: „Čím jsme starší, tím je důležitější vybrat si botu, která poskytuje dostatečnou oporu. Po padesátce nám totiž klesá klenba, vytrácí se tuk z bříšek na chodidlech a kůže ztrácí pružnost. Právě boty na vysokých podpatcích vytvářejí tlak na tato bříška a to může být velmi bolestivé. Myslete na to, že vysoké podpatky rovněž ovlivňují mechaniku vašeho těla.“

Osobní vkus

Podle odborníka na styl a bývalého stylisty celebrit Lawa Roache existují tři základní typy bot, které by žena měla mít ve svém šatníku: skvělé boty bez podpatku, černé lodičky a nějaké boty.

Pro magazín Today k tomu Roach uvedl: „Lodičky jsou nezbytné, protože je unosíte do práce, na obchodní schůzky a při správném výběru v nich vydržíte až do večera.“

Podiatrička Janine Ferrigno-Taddeo navrhuje zvolit obuv, která se snadno nazouvá. Upozorňuje, že boty by měly být prodyšné a rozhodně ne těsné či jinak omezující. Můžete také přidat pár ortopedických vložek, které pomohou udržet vaše nohy při chůzi vyvážené a vyrovnané.

Co hledat při nákupu bot 50+

Podle Ferrigno-Taddeo by taková obuv měla mít kulatou špičku, nižší široké podpatky, robustnější podrážku a rozhodně by měla být odolná proti skluzu. S přibývajícím věkem se zvyšuje pravděpodobnost pádu a uklouznutí. Ideální je tedy obuv, která tomu pomůže předejít nebo minimalizovat.

Podle stylistky Olivie Eslami jsou pro tuto věkovou kategorii vhodné boty s klenbou a podporou stélky a obuv s blokovým podpatkem mezi 70-75 mm nebo klínem. „Boty na klínku se vám budou hodit, když potřebujete výšku, ale nechcete podpatek. Jsou také skvělou alternativou k základní ploché obuvi.“

Tenisky pro padesátnice? Proč ne!

Tenisky, pochopitelně kožené, by neměly v botníku padesátnic rozhodně chybět. Kromě toho, že mají styl, jsou i pohodlné a můžete si je vzít jak k sukni, tak i ke kalhotovému kostýmu. V této kategorii by ale měly být vybavené ortopedickou vložkou, která uleví nohám při dlouhém chození. Ideální barva je v tomto případě bílá, která se hodí ke všemu.

Nešetřete

Na botách byste rozhodně neměla šetřit. Vybírejte kvalitní přírodní materiál, který se přizpůsobí vaší noze. Hlídejte vnitřní vybavení obuvi, které by mělo být ideálně ortopedické. Sice si za tento komfort, který by ale měl být standardem, připlatíte, ale nebudou vás bolet nohy i záda. Boty si zkoušejte, protože v tomhle věku se noha mění, takže vás může nákup z e-shopu zklamat.

Jak správně nakupovat obuv

Obuv si pořizujte zásadně v odpoledních hodinách, kdy nohy v tomto věku už bývají nateklé. Jenže tak poznáte, zda vám boty skutečně sedí. Vyzkoušejte obě boty a nezapomeňte se v nich projít. Dejte jim čas, aby si na vás zvykly a vy na ně.

Už jsme zmínili, že šetřit se v tomhle případě nevyplácí. Zato se vyplatí návštěva podiatra, který vám na míru určí, na co všechno byste si měli dát v případě nákupu bot pozor.

Pokud jde o vzhled, sice základ tvoří černá, ale nebojte se například červené. Ve správném odstínu parádně rozjasní podzimní outfit.

Zdroje: www.womanandhome.com, www.today.com, www.svetzeny.cz, www.i60.cz